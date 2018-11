‘Gagmen’ di Lillo e Greg al Teatro Toniolo di Mestre

Lillo e Greg saranno in scena venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (ore 21.00) al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo spettacolo “Gagmen”, secondo appuntamento della stagione 2018-2019 di “Io sono comico”.

Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica ma questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) o “Greg Anatomy” (parodia della serialità tv Nip&Tack tratto dal programma televisivo The show must go off al tempo condotto da Serena Dandini) e ancora“Normal Man”… Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari!

Una miscela esplosiva ed esilarante che finalmente porta in teatro radio e tv per una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante come solo Lillo e Greg sanno fare.

L’umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Il titolo parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo & Greg, gli sketch, essenza più pura del divertimento, depurato da qualsiasi orpello narrativo. Soltanto Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione personale e molto attuale della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuale.

Lillo e Greg

GAGMEN

di Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

scene Andrea Simonetti

costumi NC POP

con Lillo e Greg, Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni, Marco Fiorini

produzione LSD Edizioni srl

distribuzione Terry Chegia

