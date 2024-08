Gran finale domenica 4 agosto al Bobbio Film Festival 

Si avvia verso la conclusione la 27.edizione tutta al femminile del Bobbio Film Festival, inaugurata lo scorso 27 luglio.



Il 2 e 3 agosto arriva al Bobbio Film Festival, divisa in due serate, L’arte della gioia, serie TV Sky Original – in onda nel 2025 su Sky e Now – diretta da Valeria Golino, liberamente adattata dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane per poi raggiungere il successo all’estero. Presentata poche settimane fa nella selezione ufficiale di Cannes 77, nel centenario della nascita della scrittrice siciliana, L’arte della gioia racconta la storia di Modesta, una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Golino sarà sul palco di Bobbio sabato 3 agosto assieme a Valia Santella e Luca Infascelli (presenti anche la sera prima) con cui ha lavorato alla sceneggiatura.



La serata del 4 agosto è dedicata alla premiazione, con la consegna dell’ormai storico Gobbo d’Oro, cui farà seguito la proiezione di Welcome to Paradise, il cortometraggio realizzato nell’ambito dell’edizione 2022 del corso di alta formazione cinematografica BottegaXNL-Fare Cinema con la regia di Leonardo Di Costanzo e presentato in anteprima mondiale lo scorso settembre alla Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia.



In programma anche la visione di un classico del cinema, Sbatti il mostro in prima pagina, diretto nel 1972 da Marco Bellocchio con GianMaria Volontè come protagonista, nella nuovissima versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film, KavacFilm e Minerva Pictures, con la supervisione dello stesso Bellocchio. Al termine della proiezione a dialogare sul film, per la prima volta a distanza di cinquant’anni, saranno lo stesso regista Marco Bellocchio, l’intellettuale, critico e saggista Goffredo Fofi, co-sceneggiatore di Sbatti il mostro in prima pagina assieme a Sergio Donati, e il critico cinematografico Paolo Mereghetti.



Tutte le proiezioni si tengono nel Chiostro di San Colombano a Bobbio (PC) e hanno inizio alle 21.15.



Info www.fondazionefarecinema.it