Domenica 4 agosto 2024 arriva, per la prima volta, a Trapani GREEN VALLEY POP FEST, l’evento che promuove la cultura dell’ambiente attraverso il linguaggio della musica.

Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza e Kamelia. Ecco gli artisti che si esibiranno sul palco della Green Arena.

La scelta di Trapani come sede del festival non è casuale. Piazza Vittorio Emanuele, con la sua posizione centrale e il suo ampio spazio, è il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata. La piazza sarà trasformata nella Green Arena in un’area festival con un grande palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food con una vasta gamma di proposte gastronomiche e un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull, Heineken, Aperol e Martini. Nella spiaggia adiacente sarà allestito un secondo palco: lo Sbam! Stage con un allestimento e un cast di artisti proveniente dal Jova Beach Party. Il festival offrirà quattro aree per il pubblico: il Parterre, accessibile a tutti; il Pit Gold, per chi desidera una posizione privilegiata vicino alpalco; e il TicketSms Vip Stage, una zona rialzata ed esclusiva per godersi lo spettacolo con una vista impareggiabile, l’Automondo Kia Tribuna non numerata, per chi vuole assistere allo spettacolo comodamente seduti. Inoltre, sarà disponibile un Backstage Privé per ospiti e artisti.

GREEN VALLEY POP FEST promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del mare e uno stile di vita green.

Come negli anni passati, continuano le azioni a tutela dell’ambiente con la collaborazione di importanti organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale, quali Marevivo e WWF. GREEN VALLEY POP FEST apre quest’anno anche una nuova collaborazione con la Fondazione Alberitalia. Confermata, per il secondo anno consecutivo, anche la collaborazione con Acqua Fonte Margherita 1845, l’acqua delle piccole Dolomiti confezionata in brick eco-friendly.

Radio 105 è radio ufficiale di GREEN VALLEY POP FEST.

Info e biglietti su:

https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-Trapani-Green-Arena-Trapani-04-08-2024