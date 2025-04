Thomas Lilti, classe 1976, regista e sceneggiatore francese … e medico, ha debuttato sul grande schermo nel 2014 con Ippocrate, sono seguiti poi Il medico di campagna (2016) e Il primo anno (2018) “Con Ippocrate, Il medico di campagna e Il primo anno, quasi senza volerlo, ho realizzato una sorta di trilogia. Anche se la serie Hippocrate, di cui ho appena concluso le riprese della prima parte della terza stagione, mi ha tenuto parecchio occupato, sapevo che il mio ritorno al cinema sarebbe stato su un tema diverso”.

Il tema “sociale” è centro del lavoro di Lilti. Dopo aver “analizzato” e sottoposto all’obiettivo della sua macchina da presa il ruolo del medico, il regista resta sempre ancorato alla realtà per affrontare e comprendere un altro mestiere ad “alto impatto sociale”: l’insegnante.

Le vacanze estive sono finite. Studenti e insegnanti tornano il classe.

Pierre (François Cluzet ), Meriem (Adèle Exarchopoulos ), Sandrine (Louise Bourgoin ) e Fouad (William Lebghil ), un gruppo impegnato e unito di insegnanti di una scuola secondaria, si ritrovano per affrontare un nuovo anno scolastico.

A loro si aggiunge un giovane supplente di matematica alla prima esperienza, Benjamin (Vincent Lacoste). “L’ultimo arrivato” lì perché non ha ottenuto una borsa di studio per il suo dottorato, e quindi deve arrangiarsi, si trova in un microcosmo di cui non aveva preventivato le difficoltà. Con i consigli e il supporto dei suoi nuovi (dai video tutorial su youtube, ai passaggi in macchina), quelle difficoltà restano, ma si tramutano in sfide da affrotnare; così riesce a trovare la chiave per entrare in contatto con gli studenti e districarsi all’interno di un sistema scolastico più fragile dell’attenzione degli studenti stessi.

“Anche se insegnare non è curare e non è in gioco la vita – racconta Lilti – gli insegnanti sono i garanti di una missione universale: la trasmissione del sapere. Questa responsabilità, grande e nobile, oggi gode di scarsa considerazione. In un mondo basato sul profitto, il sapere non si vende, ma si condivide; è la base di una società. È l’idea più bella che ci sia: non si può essere privati di un sapere. Guida pratica per insegnanti parte da questa considerazione e dalla voglia di fare un ritratto realistico di donne e uomini che ci accompagnano

dalla nostra infanzia. Paradossalmente molti di loro non hanno mai lasciato la scuola”.

Guida pratica per insegnanti si muove e sviluppa con un intento sincero nel combinare elementi e situazioni leggere con esperienze più drammatiche all’interno di un mondo reale dove ci sono le crepe, ma c’è anche la solidarietà; dove la persona insegnante, che deve rapportarsi con gli studenti, deve costantemente creare connessioni per destare la loro attenzione, è anche una persona fuori dalla scuola, con i suoi problemi.

Non è facile districarsi in un mondo complesso come quello dell’insegnamento. Lilti riesce a trovare un punto di osservazione da grandangolo e un linguaggio semplice e schietto, senza fronzoli.