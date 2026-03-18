Edu (Óscar Casas) è un pilota di moto, ha talento ma è impulsivo.

Eli (Enrique Arce), team leader dell’Aspar Team in Moto2, riconosce in lui un campione, acerbo certo ma decide di offrirgli 5 gare per capire se ci si può fidare di lui. Pone ad Edu una condizione che sia suo padre, Antonio Belardi (Claudio Santamaria) ad allenarlo. I rapporti tra padre e figlio non sono buoni, tesi da anni per un passato che ha visto finire Antonio sul baratro ed Edu solo con la madre. Antonio Belardi è un campione che si è ritirato anni prima. Edu ha bisogno di disciplina. Antonio di guadagnarsi la fiducia di suo figlio. Il ragazzo non ha scelta che sottoporsi alla rigida disciplina imposta da Antonio gli impone, trovando i suoi spazi come quello di frequentare Luna (Ana Mena).

Il regista Mat Whitecross ha diretto, con Michael Winterbottom, il documentario The Road to Guantanamo (2006), poi ha dedicato un omaggio ai fratelli Gallagher con il docufilm Oasis: Supersonic (2016), e nel 2018 ha raccontato la storia dei Coldplay in Coldplay – A Head Full of Dreams.

Torna sul grande schermo con un film di finzione, scritto da Inma Cánovas, Jordi Gasull, Ricky Roxburgh, ambientato nel mondo del motociclismo.

È una storia per appassionati di questo sport, senza limiti di età; è un film per chi predilige narrazioni con rapporti famigliari tesi.

Idoli – Fino all’Ultima Corsa ha il giusto carisma commerciale per intrattenere.