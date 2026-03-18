Liberamente ispirato al romanzo “L’età ridicola” di Margherita Giacobino (2018, Mondadori), il film Finale:Allegro sarà in concorso nella sezione “Per il Cinema Italiano” della 17ma edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival; dopo questa anteprima arriverà nelle sale italiane dal 9 aprile con No.Mad Entertainment.

Scritto da Emanuela Piovano con collaborazioni alla sceneggiatura di Cristina Borsatti, Céline Gailleurd, Olivier Bohler, Finale:Allegro attraversa l’amore, la perdita, la memoria e il corpo, tenendo lo sguardo aperto sulla libertà e sulla vulnerabilità.



Karina ha avuto successo, amori difficili e una vita intensa. Ora vive sola con il suo pianoforte e il gatto Veleno, convinta di aver già deciso cosa fare del tempo che le resta. Ma il passato torna a bussare, una giovane collaboratrice domestica entra nella sua quotidianità, e l’amore impossibile per Elena chiede ancora spazio. Tra imprevisti e piccoli tradimenti, Karina scopre che anche a un passo dal finale può esistere un nuovo inizio.





