Il regista Elia Moutamid all’Arena Gabbiano per “Kufid”

Uno sguardo ironico e originale di un autore italiano e marocchino, presentato in anteprima in selezione ufficiale al Torino Film Festival 2020, premiato al FESCAAAL di Milano 2021, premiato al Garda Film Festival 2021. Appuntamento speciale mercoledì 11 agosto all’Arena Gabbiano cinema all’aperto di Senigallia. Verrà infatti proiettato il film “Kufids”, con il regista Elia Moutamid, che per l’occasione sarà presente alla proiezione in arena.

Il film di Elia Moutamid ha debuttato all’ultimo Festival di Torino, è stato accolto con successo e premiato al Festival del cinema d’Africa, d’Asia e d’America Latina di Milano ed è stato selezionato in concorso all’Integrazione Film Festival e al Garda Film Festival. L’evento è organizzato in collaborazione con la Cooperativa CASA DELLA GIOVENTU’ di Senigallia, che gestisce servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema SAI.

Il film è un documentario autobiografico e ironico, che nel contesto dell’inizio della pandemia racconta del suo autore ma anche di tutti noi, con una narrazione coinvolgente e autoironica, non trascurando i problemi sociali, visti da chi ha due identità: quella di origine (Marocco), quella d’adozione e di nascita (Italia), quella territoriale (Brescia), come è appunto Elia stesso.

In “Kufid” un regista va in Marocco per un sopralluogo: vuole girare un documentario sui fenomeni urbanistici. Torna in Italia con del materiale, ma mentre sta per iniziare a girare arriva la pandemia. Tutto fermo. Tutti bloccati a casa per mesi. Sulla suggestione del materiale raccolto inizia una riflessione, un percorso autobiografico, completamente diverso dagli intenti iniziali. La quarantena forzata porta l’autore alla scrittura di un diario che procede tra incursioni nella cronaca, vicende personali e familiari, tra ironia e antropologia. Un arrovellamento, un confronto con un’entità, Kufid, che sconquassa vite ma non scalfisce stereotipi e pregiudizi, lasciando in sospeso questioni irrisolte. Il futuro sarà «Inch’Allah» (se Dio vuole).

E proprio il regista Elia Moutamid presenterà il film all’Arena Gabbiano di Senigallia, intrattenendosi per rispondere a ogni domanda e curiosità riguardo all’opera. Appuntamento dunque alle ore 21:00 di mercoledì 11 agosto.



TRAILER: https://youtu.be/teal8UqpdfY