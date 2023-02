Extended Place Records è felice di annunciare l’uscita del Singolo Toccata and Fugue in D Minor della pianista Gloria Campaner, che con questa release saluta il pubblico a poche settimane dall’annuncio della sospensione della sua attività concertistica, per dedicarsi al laboratorio creativo da lei ideato rivolto ai giovani talenti del futuro.

Registrato dal vivo a Milano in occasione del suo ultimo recital in Sala Verdi per La Società dei Concerti e pubblicato simbolicamente nel giorno di San Valentino, festa dedicata all’amore, questo singolo rappresenta un dono musicale della pianista veneta al pubblico che l’ha fedelmente seguita in più di 30 anni di concerti sui palcoscenici di tutto il mondo.

La rarissima versione pianistica del celeberrimo brano di Johann Sebastian Bach proposta in questa release è firmata dalla grande pianista russa del XX secolo Tatiana Nikolayeva. Dalle parole di Gloria Campaner: «Fin dalle prime note della trascrizione del capolavoro di Bach, che mi è stata gentilmente donata dalla Presidente de La Società dei Concerti di Milano Enrica Ciccarelli, ho capito che questa pagina avrebbe potuto trovare nel pianoforte moderno un suono nuovo. Così mi sono divertita ad affrontare questa sfida sonora, fra dinamiche cristalline, sfumature quasi impressionistiche e roboanti rintocchi di suoni gravi e cadenzati ».

Il Singolo è stato prodotto da Alessandro Stella per Extended Place, in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti.