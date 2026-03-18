Basato su Project Hail Mary (pubblicato nel 2021, ed edito in Italia da Mondadori) di Andy Weir, sceneggiato da Drew Goddard (che dallo stesso autore aveva tradotto per il grande schermo anche The Martian, 2015), talentuoso professionista che si diverte nell’intrattenere, e gli riesce sempre bene, gli spettatori con storie dalla struttura narrativa brillante e avvincente, il nuovo film del duo Lord-Miller (Piovono polpette, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse) è un – imperdibile – omaggio spensierato e affettuoso alla fantascienza anni 80.

Il professore di biologia molecolare Ryland Grace (un seducente spettinato Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

(L to R) Directors Christopher Miller and Phil Lord with cinematographer Greig Fraser and actor Ryan Gosling on the set of their film PROJECT HAIL MARY, from Amazon MGM Studios.

Photo credit: Jonathan Olley

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Il coinvolgimento emotivo dello spettatore è il naturale, spontaneo risultato di un pathos in crescendo che miscela lo spettacolare e il commovente, risultato di una sapiente costruzione della storia tra presente e flashback, invenzioni visive e un sarcastico e ironico protagonista.

Phil Lord e Christopher Miller hanno calibrato tutto nei minimi dettagli per ottenere un film intelligente e divertente perfetto per il suo genere. Da ET a Incontri ravvicinati del terzo tipo, fino a Cast Away, i due registi hanno realizzato un’avventura spaziale dal carattere profondamente umano, da vedere sul grande schermo, sontuosa grazie anche allo scenografo Charles Wood; ai sound designer Erik Aadahl, Malte Bieler e Dave Whitehead; ai responsabili degli effetti visivi Paul Lambert e Mag Sarnowka; e al supervisore degli effetti speciali per le creature Neil Scanlan.



