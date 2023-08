Nel borgo medievale di Asolo, il festival internazionale di musica da camera, ha come protagonisti giovani musicisti e grandi nomi internazionali: dal pianista Boris Petrushansky alla violinista Kyoko Takezawa, dall’Ensemble Metamorphosi con l’arpa di Fabrice Pierre alla viola di Bruno Giuranna con il Trio Rinaldo.

Il meraviglioso borgo medievale incastonato tra le dolci colline di Treviso amato dagli artisti dell’Ottocento e del Novecento, si prepara a risuonare di melodie straordinarie, protagoniste della quarantacinquesima edizione di “Incontri Asolani”. Il festival internazionale di musica da camera, promosso da Asolo Musica – Veneto Musica, ogni anno porta ad Asolo alcuni dei migliori musicisti d’Italia e del mondo. Un Festival che conferma la vocazione alla valorizzazione dei giovani al fianco di prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale.

Nella Chiesa di San Gottardo, che presidia uno dei più bei poggi esposti a sud del colle della Rocca di Asolo, si terranno i sei concerti distribuiti nella prima metà di settembre (dall’ 1 al 15 settembre alle ore 21.00) dedicati al pianoforte in, quasi, tutte le sue declinazioni cameristiche. «E come potrebbe essere diversamente – racconta Federico Pupo, direttore artistico del Festival – nell’anno in cui si ricorda Sergej Vasil’evič Rachmaninov, il grande pianista nato 150 anni fa in Russia e scomparso 80 anni fa negli Stati Uniti?»

CALENDARIO, PROGRAMMA E INFO

www.asolomusica.com