Incontro con Cristina Cargasacchi, autrice di “Walt e l’ape magica”

Cristina Cargasacchi, originaria di Venezia, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti della sua città natale, dove ha studiato scenografia e costumi. Il suo percorso artistico l’ha portata dall’Italia agli Stati Uniti, dove ha collaborato a diverse produzioni di balletto, principalmente a Orlando, in Florida. Cristina ha anche lavorato con successo come giornalista e fotografa per diverse riviste italiane di sport e spettacolo. Il suo spirito creativo traspare dai suoi dipinti e dalla sua scrittura creativa, in particolare nel suo libro d’esordio, “Walt and the Magical Bee”.

Per approfondire, facciamo qualche domanda a Cristina Cargasacchi a proposito del suo stimolante progetto:

Cristina, cosa trovi più gratificante nel lavorare a “Walt e l’ape magica”?

“La parte più gratificante è sicuramente vedere come le persone reagiscono alla storia e all’analogia centrale dell’ape. È commovente sapere che le parole di Walt risuonano ancora così profondamente. Amo l’idea di poter stimolare la creatività di qualcun altro, proprio come Walt Disney ha fatto per così tante persone”.

Quali sono le sue speranze per il futuro di questo progetto?

“Sono davvero entusiasta di esplorare diversi modi per dare vita alla storia, come ho detto prima. Cinema, teatro, musica: sono tutte possibilità. In definitiva, spero che “Walt e l’ape magica” incoraggi persone di tutte le età a sognare in grande, a credere nella propria creatività e a capire che anche piccole azioni, come un’ape che raccoglie il polline, possono avere un grande impatto”.

La storia crea un’esperienza davvero stimolante e significativa, incoraggiando la riflessione sulla creatività e sull’impatto delle piccole azioni. In conclusione “Walt e l’ape magica” rappresenta una straordinaria testimonianza del potere duraturo della visione di Walt Disney. Cristina Cargasacchi non si è limitata a raccontare una storia; ne ha catturato lo spirito. Il suo uso creativo della rima, unito a una profonda comprensione dell’approccio ispiratore di Disney, crea un’opera coinvolgente e stimolante. Mentre continua ad esplorare le numerose possibilità di questo progetto, si può solo immaginare che il fermento attorno a “Walt & The Magical Bee” non potrà che crescere sempre di più.

Alessandro Cuk