Innsbruck, TLT – Der Rosenkavalier

Probabilmente il prodotto più riuscito della collaborazione tra Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal, Der Rosenkavalier è una commedia umana sulla caducità del tempo e la volubilità dei sentimenti. La Vienna dell’Imperatrice Maria Teresa diventa un mondo altro, quasi sospeso, dove anacronisticamente domina il valzer e non il minuetto o la gavotta ed ogni personaggio si esprime rispecchiando il ceto sociale di appartenenza pur mantenendo il tono e il ritmo di una lingua cortese. Erede delle Nozze mozartiane, di Falstaff e dei Meistersinger, il Rosenkavalier si apre al moderno, rimanendo ancora oggi un’opera d’una bellezza intramontabile, grazie alla musica sublime e alla poesia del libretto.

Esistono spettacoli destinati a permanere nella memoria, se non addirittura nel cuore, per l’attenzione profusa nel curarli. Come gli Hoffmanns Erzälungen del 2017, il Rosenkavalier al Tiroler Landestheater di Innsbruck, in programma da dicembre 2024 a marzo 2025, si pone senza dubbio tra questi. La regista Jasmina Hadžiahmetović sposta l’azione a inizio XX secolo, lasciando sullo sfondo gli accenti rococò. La recitazione è efficace, pulita, scevra da affettazioni, senza rinunciare a un delicato umorismo nel secondo e terzo atto. Il finale è superbo: la Marescialla e Sophie agli estremi della ribalta, dietro di loro Octavian che, dibattuto nella scelta, alla fine va verso la seconda. Usciti i due amanti – attenzione spoiler! – von Werdenberg ricompare e Cupido, a sostituire il piccolo servo nero, le porge per un attimo la rosa d’argento per poi correre via veloce, a ricordarle il passato o annunciarle una futura avventura? Si sa, è lei che, sapiente musa iniziatica, accompagna il conte diciassettenne nel passaggio dall’amore erotico e sterile, ancora pregno di tensioni psichiche indefinite, a quello adulto e fruttifero conferendogli il compito di messaggero alla Faninal per conto di Ochs.

Lo scenografo Paul Zoller crea una struttura mobile di specchi, all’occasione arricchita con altri pochi elementi. La camera da letto della Marescialla è una semplice chaise longue e un lampadario di cristallo; la residenza di Faninal è un velo con proiettata una sala rococò – in effetti qui la Präsentation della rosa perde di tensione, in quanto Rofrano entra da solo nella stanza sollevando il telo; la bisca dove si compie la burla a Ochs, con tanto di testa di bue alla parete (gioco di parole tra la bestia e il casato), è circondata da varie riproduzioni nere a grandezza naturale di animali, quasi invisibili. I toni scuri, complici le luci magistrali di Ralph Kopp, fanno risaltare i costumi molto curati ed eleganti di Mechthild Feuerstein. Un’oscurità che può rappresentare qualsiasi cosa: la tristezza di Marie Therese, il dubbio amoroso di Octavian, la reputazione sporcata del barone.

Roland Böer, alla guida dell’orchestra del TLT in splendida forma, dirige con ampio respiro, evitando vezzi e straripamenti di genere. L’eleganza proposta in scena permane anche nelle scelte dinamiche e agogiche. Se nel primo atto Böer gioca sui volumi, permettendo di apprezzare al meglio le lunghe conversazioni tra i due amanti, un gusto leggero e fluido accompagna i valzer del secondo atto, mentre i momenti più sublimi del terzo vibrano di morbidezze e chiaroscuri.

Convince sicuramente Bernarda Klinar nei panni di Octavian e della finta Mariandl, ennesimo gioco di ambiguità sessuale, un mezzosoprano che interpreta un uomo che si veste da donna. Il bel timbro ambrato e l’agilità nei passaggi tra i registri, coniugati ad attacchi precisi, sono affascinanti, oltre all’ottima tenuta di fiato. Susanne Langbein è Marescialla appassionata, dalla linea di canto precisa sia nel grave che nell’acuto, con bellissimi filati e fraseggio descrittivo. Sfoggiando un timbro ammaliante e intense spinte liriche, rivela la profonda crisi amorosa vissuta. Annina Wachter è Sophie che recita con garbo la giovane innamorata, ma parte cauta nella salita all’acuto di “Wie himmlische” per recuperare in intensità nel corso della serata. L’Ochs di Johannes Maria Wimmer trasuda tutta la sbruffoneria e l’insolenza richieste dal ruolo, complice la voce luminosa dall’ampia estensione. Faninal esile e macchiettistico quello di Erwin Belakowitsch, sovente affossato dall’orchestra quanto la querula Marianne di Jennifer Maines. Corretti e divertenti Jason Lee come Valzacchi e Abongile Fumba come Annina, davvero portentosa. Jinxu Xiahou, il cantante, possiede timbro interessante e la sua aria Di rigori armato il seno affascina pure la Marescialla che ci da le spalle mentre lo ascolta.

Vanno raccolti in un unico elogio gli altri interpreti che dimostrano affiatamento anche dal punto di vista scenico, requisito essenziale per la riuscita generale.

Il coro e le voci bianche del Tiroler Landestheater, diretti da Michel Roberge, partecipano in maniera impeccabile.

Applausi e consensi unanimi alla recita del 1 febbraio. Chi ha occasione non si lasci sfuggire l’ultima replica del 2 marzo.

Luca Benvenuti