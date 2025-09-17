Agathe (Camille Rutherford) è una libraia in quel “tempio” di libreria parigina che è la Shakespeare & Co. Vive con la sorella (Lola Peploe) e il nipotino (Roman Angel), legge i fondi del sakè, non le piacciono le app di incontri (“uber del sesso”), il suo miglior amico Félix (Pablo Pauly) è anche il suo collega, e ha sempre “una” Jane Austen da consigliare per ogni circostanza. Gentile e romantica, sogna di diventare una scrittrice, ma un episodio tragico di qualche tempo prima l’ha bloccata. Si paragona alla Anne Elliot di Persuasione (1818) “perché è una vecchia zitella appassita come un fiore bisognoso d’acqua, ha lasciato che la vita le scorresse davanti”. Un giorno riceve un invito inaspettato dalla Jane Austen Residency, una residenza per scrittori nella casa dove l’autrice di Ragione e Sentimento ha trascorso gli ultimi anni. Félix ha mandato la bozza di un manoscritto di Agathe e i pro – pro – pronipoti della Austen hanno deciso di ospitarla perché lei possa completare il suo romanzo. Mossa da mille dubbi e incertezze, la giovane convinta di vivere nel secolo sbagliato si imbarca verso un’avventura inglese di inizio 800 dove il suo appassionato romanticismo francese per la Letteratura si scontra con il pragmatismo inglese di Oliver (Charlie Anson), professore di letteratura moderna e discendente della Austen.

Dopo aver marinato la scuola da adolescente perché “troppo ossessionata dalla scoperta dei numerosi cinema del Quartiere Latino di Parigi, cresciuta con le commedie di Ernst Lubitsch e Billy Wilder, la regista e sceneggiatrice franco-corsa Laura Piani ha studiato cinema e letteratura a Parigi e Roma, e poi ha lavorato come libraia da Shakespeare & Co a Parigi, mentre si laureava in sceneggiatura al Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle. Debutta sul grande schermo con la commedia romantica Jane Austen ha Stravolto la Mia Vita, distribuita in Italia da Movies Inspired.

Laura Piani è riuscita a prendere un soggetto amato non solo nella letteratura ma anche sul grande schermo, Jane Austen, e darle una nuova vita deliziosa e divertente, originale e vintage, giocando con il ritratto femminile di Agathe attraverso combinazioni sentimentali, personali e familiari. Le atmosfere magiche, senza tempo, della Shakespeare & Co e della campagna inglesi accompagnano questa storia bizzarra con dialoghi arguti e realistici, delicata senza mai essere fragile. Un’affiatata squadra di attori, a cominciare dalla bravissima Camille Rutherford, completa il successo di questa commedia che non è solo per i fan della Austen.