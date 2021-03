Mercoledì 23 marzo alle 17.30 e poi il 24 e il 25 marzo su Youcafoscari, canale YouTube dell’Università Ca’ Foscari, sarà pubblicato il video teatrale de “La città deserta”, frutto del lavoro che Silvia Piovan ha ideato e svolto con un gruppo di studenti di Ca’ Foscari. Il progetto, un omaggio teatrale alle poetesse russe Anna Achmatova, Marina Cvetaeva e Lidija Čukovskaja, si è sviluppato attraverso i due laboratori di drammaturgia Mosca-Parigi-Mosca, con l’intento di accompagnare gli studenti in un percorso di formazione a distanza nel periodo del lockdown.

Il lavoro, che Silvia Piovan ha affrontato con gli studenti durante i due laboratori, è stato la base per il successivo breve periodo di prove a porte chiuse. L’attrice e autrice – con il supporto del regista Gaudi Tione Fanelli, del fonico Roberto Barcaro, del filmaker Samuele Cherubini, del fotografo Giovanni Tomassetti – ha lavorato all’allestimento scenico finalizzato a un video teatrale.

«Non essendoci le condizioni per realizzare lo spettacolo dal vivo, ci siamo concessi il tempo di sperimentare. Il Teatro Ca’ Foscari si è così trasformato, in tre giorni densissimi, in una vera e propria officina dell’arte. Quello che si vedrà è la storia di una donna (sintesi espressiva delle tre poetesse) e della sua capacità di trovare la forza di sopravvivere nonostante le continue ingiustizie subite, in una società fortemente dispotica. Con l’augurio di tornare ad abitare assieme le nostre città, i nostri quartieri, tutti i luoghi di cultura e i teatri, non ci resta che continuare a lavorare e coltivare la bellezza, facendoci trovare pronti quando potremo nuovamente condividere momenti fisici di relazione, socialità e confronto» – afferma Silvia Piovan.