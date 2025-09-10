Il regista spagnolo Santiago Requejo ha ripreso il suo cortometraggio del 2021, Votemos, e ne ha fatto il suo terzo lungometraggio, di 88 minuti, sempre con lo stesso titolo, e con quasi tutti gli attori protagonisti.

A Madrid, nel soggiorno dell’appartamento di Alberto (Raúl Fernández de Pablo) si sta per tenere una riunione di condominio. Ci sono circa 7 appartamenti, sono presenti gli inquilini, che in fin dei conti si conoscono tutti. L’ordine del giorno è molto semplice: votare per un nuovo ascensore. Tra qualche commento salace, la luce che salta, convenevoli vari, la votazione è unanime. Si cambierà l’ascensore.



Tutti sono pronti ad andare via, quando Alberto dice che sta per arrivare il nuovo inquilino per la firma del contratto. Una curiosità tira l’altra, finché Alberto spiega che è un suo collega assunto all’interno del programma di inserimento sociale. Silenzio. Panico.

Inserimento sociale significa problemi. E gli inquilini del condominio non vogliono problemi, solo tranquillità.

Quella che doveva essere una semplicissima riunione di condominio si trasforma in una lotta fatta di tensione, contraddizioni e pregiudizi.



Tra il cortometraggio, vincitore di molti premi e una candidatura all’Oscar, e il film di Santiago Requejo, il soggetto di questa storia è stato anche adattato per il teatro nel 2023.

Tutto il film si svolge all’interno di una stanza dove nel giro di un’ora e mezza i placidi inquilini si trasformano in un assembramento di paladini del quieto vivere, trovando soluzioni bizzarre, proponendo alternative folli.



Quella che all’inizio si pone come una commedia si trasforma in un cinica critica sociale dei tempi. Si parla di lavoro, di caro vita, di ingiustizie sociali, di bollette, di affitti, di malattia mentale.

Con la sua sceneggiatura Requejo mette a fuoco e prende la mira su concreti problemi economici e su pregiudizi universali, che facilmente si possono adattare a svariate realtà, non solo spagnole, li rinchiude dentro un salotto come tanti, e li fa buttare fuori in un fiume in piena di dialoghi da personaggi come tanti, usando il cinismo con garbo e l’intelligenza con divertimento.

