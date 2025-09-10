Venerdì 12 settembre 2025, a partire dalle ore 21:00, si terrà la terza e ultima giornata della 23° edizione di FiatiCorti, festival internazionale del cortometraggio promosso dal Comune di Istrana, in collaborazione con le associazioni Vertigo e Cineforum Labirinto e con la Pro Loco di Istrana.

In attesa della cerimonia di premiazione durante la quale saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2025 della kermesse, il festival prosegue con la proiezione degli ultimi 6 cortometraggi in concorso, selezionati dalla Direzione Artistica composta da Bartolo Ayroldi Sagarriga, Andrea Grespan e Simone Perotto.

La serata di venerdì 12 settembre 2025 prevede la proiezione all’aperto e a ingresso libero dei cortometraggi in gara nel suggestivo parco di Villa Lattes a Istrana, dove interverranno anche i registi e i produttori delle opere cinematografiche in programma, in una sessione di Q&A con i direttori artistici del festival.

In occasione di questa terza serata del festival FiatiCorti sarà dato spazio innanzitutto a due opere della sezione FiatiComici, dedicata a brillanti film brevi in grado di divertire e intrattenere il pubblico che parteciperà all’evento in Villa Lattes. Il primo corto comico in programma è “Superbi” di Nikola Brunelli, che racconta con ironia le vicende di Fulvio, un vecchio maestro delle olive ascolane, titolare di una storico locale nel centro di Ascoli, che si trova a dover rivaleggiare con Ismail, italiano di seconda generazione che ha da poco aperto un negozio di olive fritte nella periferia di Monticelli e che, incredibilmente, è in poco tempo diventato uno dei locali più popolari della città. Il corto francese “Le dérapage”, diretto da Aurélien Laplace, è invece un’acuta satira politica la cui trama ruota attorno a un deputato in piena campagna elettorale che, insieme a sua moglie, scopre di aver commesso uno scivolone.

La cinematografia italiana sarà rappresentata da “Largohen Dallendyshet” di Deni Leni, in cui un ragazzino di 13 anni aiuta il padre a svolgere i duri lavori quotidiani, insegnando al fratello minore Endri come diventare adulto ma che, consapevole di non avere un futuro, si prepara ad abbandonare la sua terra natale all’insaputa del padre, e da “Love nostalgia” di Marco Pozzato, in competizione anche per la sezione FiatiComici e che gioca ironicamente con i cliché dei primi appuntamenti: match improbabili, domande imbarazzanti e quel pizzico di assurdità che rende tutto più vero e riconoscibile. Per la sezione FiatiVeneti verrà presentato “Just Kids” di Roberto Urbani che, con delicatezza, racconta i rapporti di amicizia tra le giovani Giulia, Marilene e Nadine e i loro inattesi cambiamenti.

Completerà la serata il cortometraggio “A good day will come” del regista iraniano-canadese Amir Zargara, racconto sportivo di rivalsa sociale qualificato per gli Oscar e che ha ricevuto oltre 70 premi e menzioni in più di 100 festival cinematografici in tutto il mondo