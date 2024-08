Sono state scelte le opere XR – Extended Reality dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre 2024) della Biennale di Venezia per la sezione denominata Venice Immersive. Inaugurata nel 2017, la sezione rappresenta la prima competizione di opere in XR – Extended Reality realizzata nell’ambito di un festival internazionale. Il programma ufficiale si terrà nella Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio), a brevissima distanza dal Lido di Venezia, nelle seguenti date:

27 agosto (pomeriggio): preview stampa

28 agosto: apertura riservata agli accrediti Stampa, Industry e Venice Immersive

29 agosto – 7 settembre: apertura a tutti gli accrediti

Venice Immersive è interamente dedicata ai media immersivi e include tutti i mezzi di espressione creativa XR – Extended Reality: video 360° e opere XR di qualsiasi durata, incluse installazioni, anche sensoriali, e mondi virtuali.

La sezione Venice Immersive dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si avvale del supporto di VRChat.

Venice Immersive presenterà 63 progetti da 25 paesi:

26 progetti in Concorso, con una selezione di 19 prime mondiali e 7 prime internazionali dei migliori lavori immersive del mondo

30 progetti Fuori Concorso, i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l’ultima edizione della Mostra; questa sezione è suddivisa in:

Best of Experiences, 10 progetti

Best of Worlds, 20 progetti, creati da artisti indipendenti da tutto il mondo sulla piattaforma VRChat, un ecosistema di mondi virtuali presentati tramite visite guidate immersive

7 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema – Immersive: 1 progetto realizzato grazie al grant della ottava edizione, 6 progetti sviluppati nell’ambito del workshop internazionale di precedenti edizioni

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, sulla location dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. L’accessibilità online di Venice VR Expanded ha rappresentato nelle edizioni 2020 e 2021 un impegno e una sfida per garantire la presenza, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell’esperienza di questa nuova forma d’arte anche in anni di necessario distanziamento. Con l’edizione 2022 la sezione, rinominata Venice Immersive, è tornata sull’isola, rinnovata e accresciuta. Fin dalle primissime edizioni, la sezione si è affermata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale dedicata alle arti e ai media immersivi.

Tutti gli accreditati della Mostra avranno accesso a tutti i titoli del programma. Inoltre, sarà disponibile uno speciale accredito Venice Immersive riservato alle persone interessate, maggiori di 18 anni, che permetterà la visione dei progetti selezionati ed è disponibile in tre formati:

2-DAYS Accredito Venice Immersive (€ 40): valido per 2 giorni

5-DAYS Accredito Venice Immersive (€ 60): valido per 5 giorni

FULL Accredito Venice Immersive (€ 100): valido dal 28 agosto al 7 settembre

Gli accrediti Venice Immersive sono disponibili sul sito ufficiale.

LA GIURIA INTERNAZIONALE

La Giuria internazionale di Venice Immersive 2024 è composta da:

Celine Daemen – Presidente: (Paesi Bassi) nata nel 1995, è una regista transdisciplinare. Il suo lavoro si sviluppa nel punto d’incontro tra teatro, musica, arti visive e digitali. Le sue esperienze immersive invitano lo spettatore ad un viaggio introspettivo in cui riflessioni personali emergono in risposta a domande filosofiche universali. Celine è la fondatrice di Studio Nergens. Nel 2022 la sua opera in VR Eurydice, a descent into infinity ha debuttato in concorso nella sezione Venice Immersive. In seguito, ha ricevuto diversi riconoscimenti durante la tournée internazionale. La sua ultima opera in VR, Songs for a Passerby, è stata presentata l’anno scorso alla Mostra e ha vinto il Gran Premio Venice Immersive. A seguito di questa sua esperienza la creatrice ha partecipato a molte manifestazioni culturali e a vari festival internazionali.

Marion Burger: (Francia) nata nel 1987, è una production designer che ha lavorato a molti lungometraggi, tra cui Divines di Houda Benyamina, che ha vinto la Caméra d’or al Festival di Cannes nel 2016, Gagarine di Jérémy Trouilh e Fanny Liatard, nella selezione ufficiale di Cannes nel 2020, e più recentemente Mother and Son di Léonor Serraille, anch’esso a Cannes nel 2022. In quanto diplomata alla scuola di design Duperré, è sempre stata attratta dalla trasversalità dei media creativi. Emperor, un’esperienza empatica in VR co-creata con Ilan J. Cohen, ha segnato il suo debutto alla regia, vincendo, inoltre, il Premio per la Realizzazione Venice Immersive nell’edizione 2023.

Adriaan Lokman: (Paesi Bassi) nato nel 1960, è creatore di opere artistiche time-based, di progetti lineari, di lavori interattivi e intermediali. Dopo essersi diplomato all’Accademia Willem de Kooning di Rotterdam in illustrazione e design audiovisivo, ha lavorato nella stessa città, dove ha fondato il suo studio di animazione, web design e progettazione di eventi. Nel 2002 il suo film Barcode ha ricevuto il Grand Prix al Festival del film d’animazione di Annecy. Nell’ultima edizione della Mostra, Flow ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria Venice Immersive. Nei suoi cortometraggi ha indagato i confini tra astrazione e realtà, con il costante desiderio di coinvolgere lo spettatore.

La Giuria Venice Immersive 2024 assegnerà i seguenti premi:

Gran Premio Venice Immersive

Premio Speciale della Giuria Venice Immersive

Premio per la Realizzazione Venice Immersive

VENICE IMMERSIVE –

IN CONCORSO

MAMIE LOU

di ISABELLE ANDREANI

Francia, Lussemburgo / 25’ / virtual reality

MAMMARY MOUNTAIN

di TARA BAOTH MOONEY, CAMILLE C. BAKER, MAF’J ALVAREZ

Regno Unito, Irlanda / 23’ / installation, haptic, virtual reality

UNE EAU LA NUIT (BODIES OF WATER)

di CHÉLANIE BEAUDIN-QUINTIN, CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE

Canada / 10’ / virtual reality

UNCANNY ALLEY: A NEW DAY

di STEPHEN BUTCHKO, RICK TREWEEK

USA, Sud Africa / 15’ / world, virtual reality, immersive theatre

IN THE REALM OF RIPLEY

di SOO EUNG CHUCK CHAE

Corea del Sud / 50’ / installation, virtual reality, interactive film

FREE UR HEAD

di TUNG-YEN CHOU

Taipei / 30’ / installation, virtual reality, live performance

PROJECT: LOST WORLDS

di FINS

USA / 60’ / world, virtual reality

THE ART OF CHANGE

di SIMONE FOUGNIER, VINCENT ROOIJERS

Italia, Paesi Bassi, USA / 10’ / virtual reality

OTO‘S PLANET

di GWENAEL FRANÇOIS

Lussemburgo, Canada, Francia / 28’ / virtual reality

UN SOIR AVEC LES IMPRESSIONNISTES PARIS 1874

di PIERRE GABLE

Francia / 42’ / installation, virtual reality

CECI EST MON COEUR

di STÉPHANE HUEBER-BLIES, NICOLAS BLIES

Lussemburgo, Francia, Canada / 35’ / installation, haptic, projection

PUDICA

di KEISUKE ITOH

Giappone / 15’ / installation, mixed reality

ADDRESS UNKNOWN: FUKUSHIMA NOW

di ARIF KHAN

Giappone, USA, Taipei / 25’ / virtual reality

THE GUARDIANS OF JADE MOUNTAIN

di HAYOUN KWON

Francia, Taipei / 18’ / installation, virtual reality

ITO MEIKYU

di BORIS LABBÉ

Francia, Lussemburgo / 15’ / virtual reality

STRANGEWAYS

di ADAM LIEBER, CHRIS BIANCHI

Regno Unito, Sud Africa, Malta / 30’ / world, virtual reality

FRAGILE HOME

di ONDŘEJ MORAVEC, VICTORIA LOPUKHINA

Repubblica Ceca / 30’ / installation, mixed reality

IMPULSE: PLAYING WITH REALITY

di BARRY GENE MURPHY, MAY ABDALLA

Regno Unito, Francia / 35’ / installation, mixed reality

ŽAISTI GYVENIMĄ (PLAY LIFE)

di ZILVINAS NAUJOKAS, VILIUS PETRAUSKAS, MANTAS PRONCKUS, DONATAS ULVYDAS, ALGIS KRISCIUNAS, DARIUS ZICKUS

Lituania / 26’ / virtual reality

RENCONTRES

di MATHIEU PRADAT

Francia, Taipei / 50’ / installation, virtual reality

A SIMPLE SILENCE

di CRAIG QUINTERO

Taipei / 12’ / virtual reality

PROJECT_Y: WORKING TITLE

di YUZO SUGANO, SHINGO YOSHIMURA, TOSHIKI SAKAMOTO, TARO HIRAI

Giappone / 90’ / virtual reality

MOBILE SUIT GUNDAM: SILVER PHANTOM

di KENICHI SUZUKI

Francia, Giappone, USA / 90’ / virtual reality

SYMBIOSIS/\DYSBIOSIS: SENTIENCE

di TOSCA TERÁN, BRENDAN LEHMAN, ANDREI GRAVELLE, SVEN STEFFENS

Canada, Germania, Cile / 90’ / installation, virtual reality, live performance

CHAMP DE BATAILLE

di FRANÇOIS VAUTIER

Francia, Belgio, Lussemburgo / 21’ / virtual reality

ALL I KNOW ABOUT TEACHER LI

di ZHUZMO

USA / 20’ / virtual reality

FUORI CONCORSO

I migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l’ultima edizione della Mostra.

Best of Experiences

TURBULENCE: JAMAIS VU

di BEN JOSEPH ANDREWS, EMMA ROBERTS

Australia / 10’ / installation, virtual reality

WHAT IF…? – AN IMMERSIVE STORY

di DAVE BUSHORE

USA / 50’ / mixed reality

40 DIAS SEM O SOL (40 DAYS WITHOUT THE SUN)

di JOAO FURIA

Brasile / 15’ / virtual reality

NIGHTMARA: EPISODE 3

di GIANPAOLO GONZALEZ

USA / 14’ / virtual reality

ASTRA

di ELIZA MCNITT

Francia / 60’ / mixed reality

ADVENTURE

di ATLANTIC PRODUCTIONS

Regno Unito / 25’ / virtual reality

RIVEN

di RAND MILLER, RICHARD VANDER WENDE, HANNAH GAMIEL, ERIC ANDERSON, TONY FRYMAN

USA / 45’ / virtual reality

MUSEUM ALIVE IMMERSIVE WITH DAVID ATTENBOROUGH

di ATLANTIC PRODUCTIONS

Regno Unito / 10’/ mixed reality

TELOS I

di EMIL DAM SEIDEL, DOROTEA SAYKALY

Canada, Svezia, Danimarca, Regno Unito / 23’/ installation

THE 7TH GUEST VR

di PAUL VAN DER MEER

Paesi Bassi / virtual reality

Best of Worlds

․ ⁄ COMPLICATION di Ende

CHROMATIC FREQUENCY di Axinovium

CONCRETE – PALE SANDS di May ~ and jerk

ECCENTRIC ROOMS di suzuki_i

ENDLESS RESIDENTS SUPER ULTRA DELUXE EDITION di Spencer Filson

EXOPLANET JOURNEY di Niko

FINISHING TOUCH – ART STUDIO & GALLERY di Mixieǃ

LIKE A CANVAS di haruki_haru

LIMINAL DREAMS˸ THE POOLROOMS di ∗Lotus∗

MAGIC AI-ART˸ DIMENSIONS di Niko∗

MAGNETIZE di Juice… and DeltaNeverUsed

MORMOVERSE˸ UNDER THE PILLOW di GeorgyMolodtsov

OVERVIEW EFFECT EXPERIENCE di THE SHUSHU

PHATTA di Sumeru

POLYRHYTHM di SkyeSage

SANCTUM di Muzz, ju.no

SMEW BRUSHǃ di Smew

SNR Labs: Test Facility di A://DDOS

SUKU di durk@work

VRC MUSEUM di Ectique

BIENNALE COLLEGE CINEMA – IMMERSIVE

FUORI CONCORSO

EARTHS TO COME

di ROSE BOND produttrice: MELANIE COOMBS

USA / 13’ / installation, virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema Immersive, 8. edizione (2023/2024)

DUCHAMPIANA

di LILIAN HESS produttori: SARAH ARNAUD, KATHRIN BRUNNER, OLIVER CZESLIK

Francia, Germania / 10’ / installation, virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 5. edizione (2020/2021)

GARDEN ALCHEMY

di MICHELLE KRANOT, URI KRANOT produttori: URI KRANOT, PETER FISHER, SIMON LAJBOSCHITZ

Danimarca / 45’ / installation, virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 7.edizione (2022/2023)

CHUNG-NAN-PAN-TAO WEI-CHIH-MOU-CHU (SOMEWHERE UNKNOWN IN INDOCHINA)

di ASIO CHIHSIUNG LIU, FENG TING TSOU produttori: FENG TING TSOU, ASIO CHIHSIUNG LIU

Taipei, Belgio, Canada, Vietnam, Cambogia / 38’ / virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 6. edizione (2021/2022)

BELOW DECK

di MARTINA MAHLKNECHT, MARTIN PRINOTH produttori: MARTINA MAHLKNECHT, MARTIN PRINOTH

Germania, Italia / 23’ / installation, virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 7. edizione (2022/2023)

THE GOSSIPS’ CHRONICLES

di CORINNE MAZZOLI produttrice: MARTA BIANCHI

Italia / 30’/ installation, mixed reality

prodotto con il grant Biennale College Cinema Immersive, 8. edizione (2023/2024)

ECHOS OF ASH VALLEY

di SHU ZHU produttori: SULTAN PIRZHAN, JONATHAN WARNER, ZEMO ZHENG

USA / 17’ / installation, virtual reality

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema Immersive, 8. edizione (2023/2024)