Al Lido di Venezia terza edizione del Premio collaterale “Cinema&Arts” ideato da Alessio Nardin

Terza edizione del Premio collaterale “Cinema&Arts”, ideato dal regista e pedagogo Alessio Nardin e organizzato e curato da Kalambur Teatro e Associazione Culturale A teatro: proclamazione del vincitore e cerimonia di consegna si svolgeranno, a margine della 81ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, giovedì 5 settembre a partire dalle ore 16.30 Anche quest’anno il premio può vantare la prestigiosa presenza in giuria del presidente di Ateatro, il critico Oliviero Ponte di Pino: per la sua organizzazione si sono rivelati decisivi sla la collaborazione dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo che il sostegno della Banca Prealpi San Biagio.” “La commistione e l’innesto di diverse arti una nell’altra”- dice l’ideatore del premio Alessio Nardin, reduce dalle sua ultima video-installazione internazionale – “ è un tema che da diverso tempo sto indagando e curando nel mio percorso artistico. Giungere alla III edizione del premio Cinema&Arts, nel contesto specifico della Biennale Cinema di Venezia, per me significa ampliare una finestra prospettica nell’interazione concreta, in spazi, luoghi e idee, tra il cinema e differenti arti e discipline (pittura-scultura-cinema, teatro-cinema, danza-cinema, architetture-cinema). Aver trovato in questi anni in Oliviero Ponte di Pino in primis e in altri artisti e pensatori internazionali (Ermanno Cavazzoni, I Marcido, Pietro Borgonovo e molti altri) il supporto e lo stimolo a continuare questo percorso è stato fondamentale: a loro la mia piena gratitudine.” La giuria del Premio sarà composta, oltre che dal già menzionato Oliviero Ponte di Pino, anche dal regista internazionale teatrale e cinematografico Alessio Nardin (che la presiede) e dall’attore Antonio Giuseppe Bia. Anche quest’anno alla giuria sarà affiancato un gruppo di studio composto da giovani allievi del Percorso Triennale per Registi ed Attori della Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative e da attori ed provenienti dalle masterclass internazionali dell’Accademia Duse che si cimenteranno nello studio di alcune opere cinematografiche e nel supportare la giuria nelle sue valutazioni. La premiazione sarà anche l’occasione per proiettare al pubblico della Mostra due pellicole: Strade maestre (Italia 2024, 55’) un film di Sergio Maifredi e Ruggiero Torre con Eugenio Barba, Stefan Kaegi, Antonio Latella, Ariane Mnouchkine, Thomas Ostermeier, Milo Rau, Peter Stein, Krzysztof Warlikowski, prodotto da Teatro Pubblico Ligure;The long step (USA 2024, 12’) scritto da Paola Calliari e diretto da Michael SandovalParteciperanno all’evento anche i registi e sceneggiatori di “Strade maestre” e “The long Step” . A fine proiezione dibattito moderato da Oliviero Ponte di Pino.