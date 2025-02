LA SERIE AUDIO “IMPACT WINTER” ARRIVA IN ESCLUSIVA SU AUDIBLE.IT DAL 17 FEBBRAIO

In esclusiva per Audible – la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – arriva Impact Winter dell’autore Travis Beacham, un’avvincente storia che esplora la sopravvivenza dell’umanità in un mondo post-apocalittico dominato dall’oscurità e da creature bestiali.

Unendo horror, avventura e suspance, Impact Winter dipinge un ritratto vivido di un pianeta in rovina e della straordinaria resilienza di chi lotta per sopravvivere. A sette anni dall’impatto di una cometa che ha privato il mondo della luce solare, il pianeta è avvolto in un eterno inverno. Ma l’oscurità cela minacce ancora più insidiose: creature mostruose emergono dalle ombre, seminando terrore e mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dell’umanità. In questo scenario apocalittico, un gruppo di coraggiosi sopravvissuti trova rifugio in un antico castello medievale, trasformato in un baluardo di resistenza. Tra loro Darcy, la protagonista, una guerriera determinata, pronta a tutto pur di difendere la sua comunità, a cui dà voce Veronica Puccio. Al suo fianco, la sorella Hope (con la voce di Martina Felli), animata dalla speranza di riportare il mondo alla normalità.

La serie audio offre un’esperienza immersiva che trasporta l’ascoltatore in un futuro distopico, dove l’umanità è chiamata a unirsi e combattere contro le conseguenze di un evento catastrofico. La colonna sonora originale, firmata da Benjamin Balcom, amplifica l’intensità emotiva della narrazione, mentre la tecnologia Dolby Atmos® avvolge l’ascoltatore, trasformando ogni suono in un’esperienza d’ascolto immersiva unica che esalta la maestria di un cast di oltre 20 voci composto da: Franco Mannella presta la sua voce a Jepson Belgrave, Valentina Favazza è Penelope Chambers, Chiara Gioncardi interpreta Gussie Blackwood, Massimo Triggiani dà vita a Rook, Gabriele Vender veste i panni di Felix Molloy, Chiara Fabiano è Whisper, mentre Anna Laviola interpreta Kallistrata. Completano il cast le voci di: Alberto Angrisano, Alessandro Budroni, Carolina La Monica, Carolina Zaccarini, Daniele Di Matteo, Elena Cavalli, Emanuela Orfanò, Emanuele Ruzza, Jesus Emiliano Coltorti, Gabriele Meoni, Libero Stelluti, Luca Coppola, Manuel Palumbo, Maria Francesca Sica, Riccardo Suarez, Sara Imbriani, Stefano Annunziato.

Impact Winter è disponibile dal 17 febbraio in esclusiva su Audible.it.

Gli episodi dell’Audible Original:

● “Gelo improvviso”

● “La verità taciuta”

● “Una strana ombra”

● “Val Sans Retour”

● “Colei che nessuno caccia”

● “Un nome o una promessa”

● “La duchessa di Soho”

● “Church Cove”

● “Storia antica”

● “Il diavolo non bussa mai”

● “Il sangue di chi eravamo”

● “Più denso dell’acqua”

Crediti Versione Originale:

Sound Designer: Sound Department LLC e Zach Goheen

Colonna sonora originale: Benjamin Balcom

Scritto, diretto e prodotto da Travis Beacham

Produttori esecutivi Skybound Entertainment: Robert Kirkman,

David Alpert, Rick Jacobs, Bryan Furst, Sean Furst e Alexandra August

Produttori esecutivi Anonymous Content: Bart Dorros e Zack Hayden

Produttori esecutivi Syndicate Entertainment: Cliff Roberts

Produttore esecutivo per Audible: Matt Patterson

Casting director: Dan Hubbard e Rory Okey

Produttore associato: Wes Mazda

Production manager: Collie McCarthy

Crediti versione italiana:

Una produzione LibriVivi per Audible.it

Direttore di produzione per Audible: Luca Moretti

Produttore esecutivo: Matteo Cerutti

Direzione: Dario Picciau

Direzione del doppiaggio: Emiliano Coltorti

Traduzione e adattamento: Valeria Marcheggiani, Roberto Malini

Info: www.audible.it