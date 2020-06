Dopo il debutto nel 2011 con La strada di casa, Emiliano Corapi scrive e dirige una commedia agrodolce sull’amore, o meglio, sui rapporti di coppia.

Renato (Simone Liberati) è un assicuratore, con dimestichezza di eloquio, riesce a convincere le persone a stipulare polizze assicurative. E’ un giovane adulto, la cui vita scorre nello stesso schema ripetitivo e protetto, senza impegni, con un padre pensionato casalingo che si preoccupa per lui.

Un giorno per strada si imbatte in Anna (Miriam Leone), disinvolta giovane donna, un po’ spaesata, che gli chiede un’indicazione. Un’attrazione fulminea, i due si trovano presto avvinghiati a casa di lei.

Mentre la donna mette su il caffè, Renato in un batter d’occhio è già vestito, pronto alla fuga, lasciando dietro di sè fumettistiche nuvolette di fumo. Ma. Quando alla porta suona la polizia e dopo arriva la madre di Anna, Renato scopre che la donna che lo ha “rimorchiato” per strada è agli arresti domiciliari per rapina a mano armata. Qualcosa cambia. L’uomo che fugge senza guardarsi indietro, intravede l’opportunità di avere una relazione senza impegno: libero lui, agli arresti lei. L’amore a domicilio come recita il titolo, che può evitargli legami per esentarlo dai dolori.

Esce il 10 giungo su Prime Video questa commedia, che sarebbe dovuta uscire nei cinema ad aprile.

Per la prima volta insieme sul grande schermo una coppia che cinematograficamente funziona: Miriam Leone, che recupera con vivacità l’accento originale catanese, e Simone Liberati, che dimostra di essere a suo agio sia nel dramma (Suburra) che nella commedia. I due attori donano brillantezza alla storia.

L’amore a domicilio intrattiene in modo leggero, divertente e gradevole, sia un pubblico maschile che femminile.