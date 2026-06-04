Torna al cinema la celebre saga/parodia irriverente di film e serie tv dell’orrore e fantascienza creata dai fratelli Wayans, dopo oltre un decennio di assenza dalle sale cinematografiche (il primo film è del 2000, il V del 2013), e dopo aver incassato quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo con cinque film.

Come sempre la trama è un pretesto, quello che conta è lo sbeffeggiare gli stereotipi che film come Scream o Final Destination mettono in scena, e assemblare gag talmente assurde da risultare in questo sesto film spesso estenuanti per alcuni a causa di un meccanismo di ripetizione della stessa battuta/situazione in un crescendo assillante, esilaranti per altri.

Scritto da Marlon, Shawn, Craig e Keenan Ivory Wayans insieme a Rick Alvarez, diretto da Michael Tiddes, ritroviamo quattro personaggi chiave che hanno dato inizio a tutto all’inizio del secolo: Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Brenda (Regina Hall) e Cindy (Anna Faris); e poi c’è la nuova generazione con Sara (Olivia Rose Keegan), Tuesday (Savannah Lee Nassif), Jack (Cameron Scott Roberts).

Ed è sempre Ghostface è il cattivo di turno che cerca di ammazzarli.

È un film che non fa ridere, dove tutto è ovvio o prevedibile. Gli ultimi dieci minuti riescono a strappare forse qualche sorriso; ma è come se una comoda routine si fosse impadronita degli sceneggiatori. Non è che il tempo non sia stato clemente; non c’è stata l’idea innovativa. La versione doppiata, ci atteniamo alla lettera della traduzione, arriva a irritare per una sequenza di parolacce a raffica ripetute come un disco incantato (sembrerebbe quasi che gli autori non sapessero come colmare un’ora e mezza di film). Non è trasgressivo, è faticoso e a tratti noioso.









Data di uscita: 4 giugno 2026

Genere: Parodia

Durata: 94′

Anno: 2026

Produzione: Miramax, Original Film, Ugly Baby Productions

Distribuzione: Eagle Pictures



