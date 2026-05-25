Foto di Alcide Boaretto
Presentato al Festival di Cannes, The Chronology of Water è il primo film diretto da Kristen Stewart.
Nel cast ci sono Imogen Poots, Thora Birch e Jim Belushi.
La storia segue Lidia, una giovane segnata da traumi, dipendenze e violenza familiare, che trova salvezza nella scrittura e nell’arte.
Il film, tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch, ha ricevuto applausi e ottime recensioni a Cannes.
The Chronology of Water: il debutto di Kristen Stewart conquista Cannes
Foto di Alcide Boaretto