The Chronology of Water: il debutto di Kristen Stewart conquista Cannes

Foto di Alcide Boaretto



Presentato al Festival di Cannes, The Chronology of Water è il primo film diretto da Kristen Stewart.

Nel cast ci sono Imogen Poots, Thora Birch e Jim Belushi.

La storia segue Lidia, una giovane segnata da traumi, dipendenze e violenza familiare, che trova salvezza nella scrittura e nell’arte.

Il film, tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch, ha ricevuto applausi e ottime recensioni a Cannes.

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