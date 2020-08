Nella ricorrenza del centenario della nascita di Federico Fellini venerdì 21 Agosto 2020 alle ore 22, il Meeting presenta al PalaCongressi un grande evento per ricordare e riscoprire il maestro riminese, 5 volte Premio Oscar. Un omaggio all’autore de La Dolce Vita, Amarcord, La strada, I Vitelloni, attraverso la voce degli artisti che lo hanno conosciuto, amato, citato e che, attraverso di lui, hanno deciso di intraprendere la loro carriera nel mondo del cinema.

La serata, realizzata in collaborazione con la Cineteca, il Comune di Rimini, il sostegno di Gruppo Hera e IEG Expo e con il supporto fotografico dell’archivio Riccardi, sarà condotta dalla giornalista Francesca Fabbri Fellini, figlia della sorella del Maestro Maddalena e sua unica erede, che dialogherà con alcuni ospiti del calibro di Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini, Nicola Piovani, Matteo Garrone, Liana Orfei, Pupi Avati, Paolo Virzì, e Carlo Verdone…

L’evento spettacolo è impreziosito dagli scatti d’epoca del grande fotografo Carlo Riccardi, che l’Archivio Fotografico Riccardi ha gentilmente concesso al Meeting. Si tratta di foto di scena scattate sui set, o nelle serate della Roma della Dolce Vita, che raccontano la carriera di Fellini. Le stesse immagini sono esposte a Roma a Spazio5 in Via Crescenzio99/d dal 3 luglio scorso fino al 31 agosto (ad eccezione del periodo di chiusura dal 13 al 22 agosto). Sarà possibile seguire questo evento, come tutti gli incontri e gli spettacoli in programma al Meeting 2020, dal sito, completamente rinnovato, www.meetingrimini.org, e dall’app “Meeting di Rimini”. Anche le mostre saranno tutte fruibili in versione digitale, con la possibilità di visite virtuali guidate dai curatori.