Il Teatro Stabile del Veneto in accordo con la Regione del Veneto, il Comune di Padova, il Comune di Treviso, il Comune di Venezia, la Provincia di Padova e con il contributo delle Camere di Commercio di Padova, Treviso Belluno e Venezia Rovigo, aderisce alla campagna del Mibact #iorestoacasa e alza il sipario virtuale per presentare “Una stagione sul sofà”. il primo cartellone digitale del Teatro Stabile del Veneto, creato per combattere la noia di questa nuova esistenza blindata, racchiude numerose proposte per intrattenere un pubblico di tutte le età con il coinvolgimento di artisti e compagnie di rilevanza nazionale e regionale. A partire da mercoledì 18 marzo, infatti, sui canali social dello Stabile del Veneto YouTube, Facebook e Instagram verranno trasmessi i nuovi contenuti, live o on demand, fruibili per tutti comodamente e gratuitamente da casa.

Tra le varie iniziative durante il periodo di quarantena, anche i laboratori di cittadinanza di Mattia Berto non si fermano, ma approdano sul web. L’ora d’aria. Quando i corpi non si incontrano si incontrano le menti è il titolo del nuovo progetto ideato dal regista veneziano per consentire a chiunque di trovare uno spazio di respiro in queste giornate difficili, un tempo e un luogo in cui darsi appuntamento e parlare di teatro. Tutti i giorni a partire da mercoledì 18 marzo, tra le 17.00 e le 18.00, Mattia Berto incontrerà in diretta sul gruppo Facebook “L’ora d’aria” il suo pubblico per stuzzicare i partecipanti con domande, riflessioni, video e immagini e ritrovare, anche a distanza, quella comunità che intorno al teatro si riunisce.

Link per iscriversi al gruppo: https://www.facebook.com/groups/899497943838398/