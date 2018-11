L’Associazione per MITO Onlus e ClassicAperta ospitano Luca Ciammarughi con il suo recital Arrivi e partenze sabato 17 novembre alle 20.45 al Ristorante Solidale Ruben della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus (Via Gonin, 52 – MM 4 San Cristoforo). La performance, a ingresso gratuito (ma su prenotazione necessaria con Eventbrite), è uno dei 7 i concerti della serie ClassicAperta organizzati da MITO Onlus che si inseriscono nel programma della rassegna letteraria Bookcity Milano 2018.

Luca Ciammarughi presenterà il suo recital intitolato Arrivi e Partenze che segna il ritorno dell’artista, autore e conduttore televisivo a ClassicAperta. Tra musica e parole, Ciammarughi alternerà la recitazione di frammenti narrativi all’esecuzione di brani pianistici come Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo di J.S. Bach – un racconto in musica della partenza del fratello, chiamato in guerra – Un petit train de plaisir di Gioachino Rossini, in cui Rossini affida al pianoforte le impressioni relative al suo primo viaggio in treno, fino ad alcuni estratti dai cicli liederistici Winterreise di Schubert e An die ferne Geliebte di Beethoven.

Un appuntamento che coniuga il talento musicale e narrativo di Ciammarughi, figura di spicco dell’ultima generazione di amanti della grande musica, alla filosofia dell’Associazione MITO Onlus, che affianca le attività del Festival Internazionale MITO SettembreMusica con un programma di musica classica dedicato nei luoghi cittadini più decentrati. Questo grazie alla location del Ristorante Solidale Ruben, progetto di contrasto alle Nuove Povertà di Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus che accoglie dal lunedi al sabato a cena (al costo di un euro per gli adulti e gratis per i minorenni, solo per i propri tesserati) famiglie e singoli che stanno attraversando un momento di difficoltà economica.

Per ulteriori informazioni: www.xmito.it – www.bookcitymilano.it