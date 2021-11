Market Press, la prima edizione in arrivo a Mestre

La stampa in tutte le sue forme, è questo il tema della primissima edizione di Market Press “Libera espressione a mezzo Stampa” che si svolgerà sabato 27 novembre dalle 15.00 alle 21.00 nella zona pedonale di Via Premuda a Mestre (VE). Un’esposizione pensata per permettere a un pubblico di appassionati e non di entrare in contatto con le diverse declinazioni della stampa: serigrafia, tipografia, xilografia, linoleografia, calcografia, cianotipia, fotografia, inkjet e la lista potrebbe continuare. Non temete se non conoscete molte di queste espressioni perché gli undici artisti in esposizione saranno ben lieti di spiegare i fondamenti teorici del loro lavoro e il processo creativo che conduce alla produzione di quelle che risultano essere vere e proprie opere d’arte, frutto di ingegno, passione, tecnica.

Grande valore aggiunto dell’iniziativa è proprio la possibilità di avere un contatto diretto con i designer, i fotografi e gli illustratori presenti: sarà possibile dialogarci, comprendere la storia di ogni loro pezzo, nonché acquistare quelli che vi rimarranno nel cuore.

Un settore di nicchia, quello dell’impiego delle tecniche di stampa antiche e più tradizionali che sembra essere in controtendenza nel mondo della comunicazione moderna, ma che in realtà sta vivendo una sorta di Risorgimento: un passato che ha ragion d’essere solo se in grado di sposare il gusto e il linguaggio del Contemporaneo, avvalendosi anche della tecnologia come parte del processo.

Gli espositori in programma sono diversi: Anna Fietta, Blu Banana, Cartiera Clandestina, Cristina Zanato di Atypica, Enrico Borsai Colussi, Fabio Marangoni, Giulia Brondin, Giulia Pecol, Maurizio Ercole, Paolo Celotto di Neldubbiostampo, Simone Fochesato di NOIA Artworks. Ognuno di loro ha storia e background diversi: da ciò scaturisce un’esposizione molto diversificata, ricca, stimolante.

Market Press nasce dalla collaborazione di diverse realtà: ETICity, QPi portineria e corte di vicinato con Crocevia Piave e Cartiera Clandestina, con l’obiettivo di promuovere attività di valore per una riqualificazione urbana, sociale e culturale.

Riepilogo delle informazioni utili

Sabato 27 novembre dalle 15.00 alle 21.00

Via Premuda (zona pedonale tra Via Piave e Via Felisati), 30171 Venezia VE, Italia