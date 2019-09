La giuria del Toronto International Film Festival composta dalla pluripremiata regista Athina Rachel Tsangari, dal direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian e dalla critica cinematografica internazionale Jessica Kiang, ha decretato vicintore il film Martin Eden di Pietro Marcello (vince il premio CAD da $ 20.000).

“Il primo premio va a un’opera d’arte elettrizzante ed eloquente, lo abbiamo deciso all’unanimità e all’istante”, ha affermato la giuria. “Una storia politicamente e filosoficamente provocatoria raccontata con straordinaria invenzione e grazia cinematografica, questo film ribadisce una fede che è facile perdere nel 2019: che il cinema che conosciamo è un iceberg con nove decimi ancora da scoprire. Questa è una storia classica raccontata in un modo nuovo che si tuffa sotto la superficie per trovare modi espressivi altamente non convenzionali, spesso archivistici, irriverenti e anacronistici, eppure che onorano e partecipano alla storia del cinema”.

La giuria ha assegnato altre sue menzioni d’onore:

KazikRadwanski per Anne at 13.000ft, che la giuria ha evidenziato come “un film che crea un livello horror di tensione ronzante da un ritratto spietato, ma profondamente compassionevole di una giovane donna instabile, grazie alla prestazione centrale avvincente di Deragh Campbell”.

Alice Winocour per Proxima, che la giuria ha considerato “un approccio procedurale meravigliosamente terra-terra a una storia sull’attrazione dello spazio in competizione con i legami di casa, che per una volta è raccontata dal punto di punto di vista di una donna che non si scusa per aver trovato tanta gioia nella sua vocazione come nella sua famiglia. ”