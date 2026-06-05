Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man — l’uomo più potente dell’universo.

Travis Knight (Bumblebee) con un budget di 200 milioni di dollari è dietro la macchina da presa dell’operazione nostalgia-reboot che vuole rilanciare i personaggi creati da Mattel, dopo i cartoni animati (due stagioni dal 1983), un film d’animazione (Il segreto della spada del 1985), un film (I dominatori dell’universo con Dolph Lundgren, del 1987).

La sceneggiatura di Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee, and Dave Callahamtroppo si sviluppa come epopea fantasy in un tempo troppo lungo (due ore e ventidue minuti)

Adattare una celebre serie animata in un film cercando di rispettare caratteri e pose, inorgogliendo i fan/bambini cresciuti negli anni 80 e 90, e cercare di acchiappare un pubblico di giovanissimi e farli appassionare ai giocattoli Mattel, non è affar semplice. La vera sfida è fare in modo che il prodotto interessi anche a chi non fa parte di quella schiera di fan. Forse non siamo in grado di rispondere.

Infatti il risultato finale risulta maldestro per i tentativi di fare i simpatici a tutti costi, un po’ come quando gli autori dei film DC Comics vogliono fare gli Avengers (e per come è stato ridotto Thor ne avremmo anche da dire e ridire). Così Adam/He-Man è un belloccio più sciocco che impacciato, arrivando anche a infastidire con uno sguardo da pesce lesso. La maggior parte dei combattimenti cerca di rifarsi alle coreografie cartoon della seria, suscitando qualche beato sorriso per la riuscita.

Il messaggio “moraleggiante” del film è quello di riuscire a bilanciare intelligenza e mascolinità all’interno del tema eterno lotta tra bene e male. Peccato che ci sia troppo caos. Che il potere di Greyskull faccia ravvedere tutti per un eventuale prossimo sequel.