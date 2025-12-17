Nel “Monsieur” del nostro titolo, che volevamo fosse sobrio, si avverte già la grandezza di questo personaggio – raccontano i due registi sceneggiatori di questo biopic – Perché sì, Charles Aznavour era un grande uomo. Autore, compositore, interprete, ha avuto una carriera internazionale e duratura, è forse il più grande mostro sacro della canzone francese. Lo ammiro moltissimo come artista e come uomo: abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo, ho avuto l’onore di cantare con lui e abbiamo trascorso insieme molto tempo. La sua energia ci ha trasportato. Era molto divertente, gli piaceva scherzare e fare giochi di parole. Era un grande osservatore, curioso di tutto e molto attento ai giovani talenti, alle nuove tendenze, alle nuove tecnologie; gli interessavano persino il rap, lo slam…”

Figlio di rifugiati, minuto, povero, con una voce troppo acuta: di lui fu detto e ripetuto che non aveva nessuna carta vincente da giocare. Ma con il lavoro, la perseveranza e una forza di volontà eccezionale, Charles Aznavour è diventato un monumento della canzone e un simbolo per tutta la cultura francese. Con quasi 1.200 brani eseguiti in tutto il mondo, in diverse lingue, ha ispirato intere generazioni. Dalla sua infanzia vissuta in povertà, fino alla sua scalata verso la gloria, ecco l’eccezionale viaggio senza tempo di Monsieur Aznavour.

Tahar Rahim è Charles Aznavour; Marie-Julie Baup è Édith Piaf

Dopo il loro primo film ambientato tra i banchi di un liceo francese, L’anno che verrà (La vie scolaire), i due registi Mehdi Idir e Grand Corps Malade omaggiano il leggendario cantante franco-armeno Charles Aznavour, interprete di brani indimenticabili. Tahar Rahim, la cui fama lo precede, incarna con sensibilità e passione travolgente Aznavour. È lo stesso Rahim a cantare (per alcuni brani è stato poi remixato il vero Aznavour) Pressbook_Monsieur Aznavour “Ho preso lezioni di danza per le scene che lo richiedevano. Ma è soprattutto il canto che mi ha richiesto più tempo: tra le sei e le otto ore alla settimana per sei mesi, poi, durante le riprese, ho continuato a prendere lezioni la sera. Lo stesso vale per il pianoforte: ho dovuto esercitarmi all’infinito per essere credibile. Perché era fuori questione che avessi una controfigura nelle scene musicali! Quindi sono le mie mani che si vedono suonare. Per poter girare queste scene, e tutte le sequenze di canto e di spettacolo, mi sono ritrovato a lavorare sodo… come Charles! Questa sfida faceva parte dell’avventura di questo film.”

Monsieur Aznavour, al cinema per Natale (esce il 18 dicembre) grazie a Movies Inspired, è un film emotivo, sontuoso ed energico. Raccontato in capitoli cronologici, non solo fa rivivere una leggenda della musica, ma ricrea in modo accurato e suggestivo quegli anni.

