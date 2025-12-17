A Padova in scena “Nunc”, drammaturgia senza parole che investe suono, spazio e maschere 

Con quali occhi guardiamo il presente e come possiamo rappresentarlo? Nunc, la creazione collettiva da contributo narrativo Pier Lorenzo Pisano, per la regia di Claudio Colombo, sceglie la strada ambiziosa di coinvolgere la sensorialità dello spettatore per interrogarlo sul rapporto tra le nostre azioni e la Storia. Lo spettacolo, vincitore di Premio Scenario Infanzia 2022, è in scena al Teatro Maddalene di Padova il 18 e il 19 dicembre.

Nunc – una produzione BRAT, Teatro Metastasio di Prato – è uno squarcio che si apre su un mondo parallelo contemporaneamente primitivo e postumo: la storia dell’umanità è un eterno presente fatto di egoismi, avidità, sopraffazione di chi è più debole e sensibile: una lotta tra gli ultimi in una folle corsa verso l’estinzione. <<L’assenza della parola e la presenza di una drammaturgia che investe suono, spazio, maschere e oggetti precipita un seme poetico nelle radici della tradizione, e germoglia in un esito inedito, che diverte senza consolare- scrive in una nota il regista Claudio Colombo-Il tema viscerale della fame diventa, nello spettacolo, racconto materico di una dimensione aliena – ma familiare – che raccoglie il pubblico di ogni età.>>

Nunc è una fiaba scura e potente che coinvolge la sensorialità dello spettatore chiamato a vedere, gustare, annusare, toccare e ascoltare in un rito senza tempo in una stratificazione di linguaggi che ci interroga sulle conseguenze che le nostre azioni innescano nella Storia.

In scena Agata Garbuio, Claudia Manuelli, Michele Guidi/Irene Silvestri e Paolo Tosin, che cura anche suoni e musiche originali , le maschere e i costumi sono di BRAT; le luci di Massimo Galardini; le scene di Claudio Signorini di TuttaScena.

Lo spettacolo fa parte del nuovo programma del Teatro Maddalene che, per la prima volta, ha una sua stagione dedicata, 6 appuntamenti complessivi tra dicembre 2025 e gennaio 2026 con alcune delle compagnie più interessanti nel panorama nazionale: dopo Nunc si prosegue con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza (l’8 e il 9 gennaio), L’arte di vivere (il 15 e il 16 gennaio), quindi Data (il 22 e il 23).