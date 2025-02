È, questa, una caratteristica che da sempre connota la direzione artistica del “Musica Regina in Villa” International Music Festival in cui, come sottolinea Mazzonetto, “desideriamo fare in modo che ogni recital sia unico, dinamico e soprattutto capace di mantenere viva la scintilla della curiosità nel pubblico, anche una volta terminato il concerto”.

Giovani inclusi, costantemente in crescita in platea anche perché incuriositi dalle esibizioni degli affermati musicisti in calendario.



Alcuni appuntamenti in programma

Sin dalle origini all’insegna delle Connessioni tra generi musicali ed artistici, il Festival vede quest’anno per la sua quarta edizione, tra i numerosi appuntamenti in cartellone, il Concerto Inaugurale (28 giugno) basato sulle colonne sonore di musiche da film per ottetto e pianoforte; il Recital del celebre pianista statunitense Jeffrey Swann (3 luglio) e poi il Recital Pianistico (4 luglio), che vedrà al pianoforte i maestri Gianluca Luisi e Francesco Mazzonetto, con la regia e l’interpretazione di Amanda Sandrelli per dare voce all’aspetto più intimo e umano della personalità dell’immenso compositore Wolfgang Amadeus Mozart attraverso le sue lettere.



Il calendario si chiude con il Concerto dedicato ad Ezio Bosso (5 luglio), interpretato dal duo composto dal violoncellista Sandro Laffranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala di Milano, e da Francesco Mazzonetto al pianoforte.

“Mi piace – conclude Mazzonetto – pensare a questo Festival come a un progetto divulgativo di ampio respiro artistico ma anche temporale. Un progetto basato sulle Connessioni tra culture, visto che come ogni anno avremo giovani artiste e artisti provenienti da varie parti del mondo, connessioni tra forme d’arte, attraverso la fusione di musica e recitazione nella serata del 4 luglio con Amanda Sandrelli e, non ultimo, connessioni tra generazioni, lavorando con sempre maggiore determinazione, anche nel corso dell’anno, per allargare la fruizione al pubblico di giovane età affinché possa fruire e in certi casi scoprire un immenso e meraviglioso patrimonio frutto delle migliori doti e facoltà del genere umano. Tutto questo non sarebbe possibile senza il prezioso supporto dei tanti sostenitori che hanno già aderito con entusiasmo al nostro Festival e di coloro che si aggiungeranno nel tempo”.



Queste, invece, le parole della nuova Direttrice di Villa della Regina Sara Lyla Mantica che, a proposito del Festival diretto da Mazzonetto, sostiene che “L’International Music Festival “Musica Regina in Villa, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è uno splendido veicolo di trasmissione dei valori culturali che Villa della Regina rappresenta e che ci si propone di tramandare alle generazioni future… la presenza di giovani artisti di diverse nazionalità, il dialogo fra musica e recitazione e la bellezza del patrimonio architettonico e paesaggistico che ne fa da cornice, si fondono qui insieme per regalarci un’armonia unica”.