Ad Alì Terme Corteggiando i corti, vetrina di opere in video delle scuole siciliane.

Si è svolta presso il CineVittoria di Alì Terme (ME) la quarta edizione di Corteggiando i corti, rassegna che valorizza i corti girati sull’isola o da autori siciliani.

La manifestazione è stato organizzata da Cinit – Cineforum Italiano e C.S.C. – Centro Studi Cinematografici.

Da sinistra: Massimo Caminiti, Beppe Manno, Massimo Cicala, Ignazio Vasta

Durante la giornata sono stati consegnati diversi premi, da Orazio Leotta, direttore di Cin&media, e Massimo Cicala del Cineforum Nuova Presenza.

Per la sezione “Cinema a scuola” sono stati presentati cinque diversi lavori, che hanno visto protagonisti gli studenti in qualità di attori, ma non solo. Si è spaziato da “La vera storia di Eco e Narciso” (Liceo “Regina Elena” di Acireale (CT)”, trasposizione dell’omonimo mito curata dal prof. Sebastiano Pennisi, a “Siciliane d’Oriente” (I.I.S. “Felice Bisazza” di Messina) che vede protagoniste tre studentesse, dirette da Salvatore Presti e Emanuele Torre, alla scoperta di aspetti poco noti del passato di Messina, ad esempio gli anni dell’infanzia che vi trascorse Monica Vitti.

Da sinistra: Massimo Caminiti, Orazio Leotta, Salvo Presti, Emanuele Torre, Ignazio Vasta

La grande attrice è stata, infatti, oggetto di uno dei tre ritratti femminili del film: le altre sono Sant’Eustochia Smeralda Calafato e l’Annunciata ritratta da Antonello da Messina.

“Nathan” (Liceo “Enrico Boggio-Lera” di Catania) è, invece, un teaser realizzato dagli studenti sotto la direzione di Emanuele Maccarrone dal Liceo “Enrico Boggio-Lera” di Catania concentrato sull’espressione del singolo attraverso l’arte, tema di forte impatto sugli adolescenti. Il coordinamento è della prof.ssa Elena Russo.

Completano la cinquina “La spiaggia” (I.C. “Stefano D’Arrigo” di Alì Terme), un corto di Fabio Schifilliti, che tratta delicatamente la questione dell’amore giovanile, tra timidezza e dolcezza, attraverso l’esperienza vissuta da due adolescenti interpretati da allievi, e “Generazione Bug” (Ist. “Giovanni Paolo II – S. M. De Marinis” di Carbonara-Bari) con la regia del siciliano Alfio D’Agata. Il tema trattato è attuale più che mai: cosa accadrebbe se i cellulari smettessero improvvisamente di funzionare? Anche “Netless”, cortometraggio realizzato dal regista Gianfranco Stracuzzi per il “Cinelab” Laboratorio Nuovo Teatro Val d’Agrò, affronta gli effetti negativi dell’uso dei cellulari con riferimento alla dipendenza da smartphone che affligge anche gli adulti. “Lettera al Presidente”, di Franco Jannuzzi, con Leo Gullotta nasce da un progetto, realizzato per la Fondazione di Comunità di Messina, presentato dal regista, membro dell’associazione Horcynus Orca.

Da sinistra: Ignazio Vasta, Franco Jannuzzi, Massimo Caminiti

Fabrizio Sergi, regista e docente di storia, ha presentato il trailer del suo ultimo lavoro: “Echi dal passato”, rievocazione dei tragici avvenimenti accaduti nella Seconda Guerra Mondiale a Sant’Alessio Siculo, con un’attenzione speciale dedicata alla figura di Don Antonio Musumeci, martire del nazismo.

Una proiezione speciale ha, infine, introdotto una nuova sezione nella rassegna: “La Sicilia di ieri”. Grazie all’Archivio Siciliano del Cinema di Palermo, diretto da Antonio Giordano La Torre, è stato possibile proiettare una pellicola del 1912, “Attraverso la Sicilia” di Pietro Marelli: un viaggio affascinante tra luoghi simbolo dell’isola, mostrati in una prospettiva inedita ed emozionante.