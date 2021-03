OPV Verso Beethoven

Dopo il recente successo di Mozart @ Padova, con Verso Beethoven l’Orchestra di Padova e del Veneto presenterà due nuovi eventi gratuiti in streaming all’insegna dei capolavori del compositore di Bonn. Per due giovedì consecutivi si potranno ascoltare le Sinfonie di Ludwig van Beethoven dirette da Marco Angius al Teatro Verdi di Padova.

L’Orchestra di Padova e del Veneto ha da sempre privilegiato le opere di Beethoven nella sua attività. Dalle storiche incisioni del leggendario direttore Peter Maag fino alla Quinta Sinfonia per inaugurare la 55a Stagione concertistica Aura; dall’integrale delle Sinfonie del Ludwig van Festival dell’estate 2016 all’esecuzione tutta al femminile dei Concerti per pianoforte e orchestra lo scorso novembre su Rai 5.

Giovedì 25 marzo alle ore 20.45 la Sinfonia n. 1 op. 21 di Ludwig van Beethoven sarà anticipata dall’Idillio di Sigfrido di Wagner. Si tratta infatti di una pagina orchestrale particolarmente intima che Wagner compose per il compleanno della moglie Cosima, a seguito della nascita del figlio Siegfried. L’accostamento della musica di Wagner a quella di Beethoven non rappresenta un abbinamento ardito. Nei numerosi saggi e scritti wagneriani, si ritrova infatti una profonda e accurata lettura della Sinfonia n. 3 op. 55, l’Eroica, in programma nel secondo appuntamento streaming di giovedì 1 aprile alle ore 20.45.

Verso Beethoven verrà trasmesso gratuitamente in streaming sul profilo Facebook e sul canale YouTube dell’OPV (@opvorchestra) e rappresenta il frutto del lavoro svolto durante il periodo di chiusura delle attività culturali a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Tra le varie attività, è in cantiere un particolare progetto ideato per celebrare i settecento anni della morte di Dante.

Luca Benvenuti