A fine giugno torna GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival intitolato Wor(l)ds

Dal 28 giugno al 6 luglio torna GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival, la quinta edizione della rassegna di teatro contemporaneo promossa dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Wor(l)ds è il titolo e il tema scelto per questa quinta edizione di GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival, un calembour che intreccia “mondi” e “parole” per riflettere su come il linguaggio e la narrazione modellino la realtà.

Ad aprire la manifestazione, sabato 28 e domeica 29 giugno, sarà Cobalto, lo spettacolo scritto da Matteo Porru e prodotto da Comitato Teatro Treviso e Teatro Stabile del Veneto, con Alex Cendron e Laura Serena. Una “tragedia dei colori”, ambientata in un paese di montagna sospeso fra sogno e realtà, che racconta il legame oscuro e profondo tra due fratelli, Bianca e Bruno, dopo un misterioso evento atmosferico.

Martedì 1 luglio sarà la volta di ART di Yasmina Reza nell’allestimento della compagnia Generazione Disagio. Mercoledì 2 luglio, la città sarà attraversata dalla performance itinerante esploriAM0, restituzione scenica del laboratorio dedicato alla memoria collettiva e alle sue risonanze nel presente, mentre al ridotto del Del Monaco si terrà una tavola rotonda speciale sul tema dell’intelligenza artificiale e del teatro.

Giovedì 3 luglio sarà il momento di Una riga nera al piano di sopra, spettacolo di e con Matilde Vigna prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, che andrà in scena al Teatro Del Monaco e sarà seguito, come di consueto, dall’incontro con l’artista.

Dal 4 al 6 luglio, il festival accenderà i riflettori sul PGBM.25, il Premio Giuseppe Bepo Maffioli, diretto da Alex Cendron, con tre giornate interamente dedicate alla nuova drammaturgia inserite nel progetto “Maffioli 100”, nato per onorare Maffioli a cento anni dalla sua nascita. Giunto alla 4a edizione, il Premio ben 60 opere pervenute . Il cartellone dedicato al Premio Maffioli si aprirà venerdì 4 luglio con le prime mise en lecture dei testi nati dal laboratorio di scrittura “drammatizziAMO” ; a seguire, in scena Cari Piccioni di Livia Bonetti (menzione speciale del PGBM 2023), prodotto da ZIA.

Sabato 5 luglio sarà il momento delle inedite “Degustazioni con Bepo” di Davide Strava. Subito dopo proclamazione del testo vincitore della sezione under 35, novità di questa edizione del Premio, Cnosso di Eleonora Fedeli, per la regia di Angelo Callegarin in collaborazione con le ragazze e i ragazzi della compagnia indipendente del Liceo Canova e, in serata, lo spettacolo originale Mangiare il mondosulla vita di Maffioli, di e con Luca Scarlini.

Il gran finale, domenica 6 luglio culminerà con la cerimonia ufficiale di premiazione del testo vincitore del Premio Giuseppe Bepo Maffioli 2025, assegnato a Gli ultimi granelli di sabbia di Federico Malvaldi, e la mise en lecture dell’opera diretta da Filippo Dini. Nel corso della serata verrà conferita anche la menzione speciale della Giuria Popolare a Il soffio del suggeritore di Francesco Scotto.

