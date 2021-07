Dopo l’anteprima mondiale alla 71ª edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, Per Lucio di Pietro Marcello arriva finalmente nei nostri Cinema!

Lucio è Lucio Dalla, morto a pochi giorni dal suo 69° compleanno, il 1º marzo 2012. Per Lucio è un ringraziamento commosso diretto da un suo grandissimo fan.



Dietro la macchina da presa, a montare le interviste fatte a Umberto Righi (Tobia), manager storico di Dalla, e a Stefano Bonaga, amico di infanzia e intrecciarle al materiale di repertorio (gioielli provenienti da: Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea), Pietro Marcello racconta uno spaccato di Storia d’Italia – dagli esordi di Dalla all’inizio degli anni 80 – attraverso le canzoni di Lucio Dalla.

Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70″.

Per chi ha ancora nel cuore e impresso nella mente La Bocca del Lupo, film d’esordio di Pietro Marcello, sulle note de Il parco della luna compaiono, lasciando, con il respiro corto, alcuni frammenti con Enzo e Mary.

Per Lucio è distribuito al cinema da Nexo Digital il 5, 6, 7 luglio in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it e Rockol.it.

Li ho visti abbracciarsi come bimbi nel parco della luna

Tutti e due con una valigia nella mano

Con l’aria di chi deve partire

E andare lontano oppure morire,

In silenzio, sparire piano piano

Sopra il loro cavallo di legno con la loro pelle scura nella mano.

Adesso Sonni Boi e la sua donna Fortuna

Saranno a metà strada tra Ferrara e la luna.