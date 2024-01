Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese in tournée a Thiene, Rovigo e San Donà di Piave

Arriva nei teatri veneti Perfetti sconosciuti, l’adattamento per le scene del celebre film di Paolo Genovese, qui alla sua prima regia per il palcoscenico. Lo spettacolo, in cartellone al Comunale di Thiene dal 16 al 18 gennaio, il 19 al Comunale di Rovigo e il 20 e 21 al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, mette a nudo la vita segreta dei suoi personaggi, poco gelosamente custodita dalle rispettive sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi… Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di conoscenti a confrontarsi e a scoprire di essere in realtà, al di là della reciproca formale amicizia, di essere reciprocamente gli uni per gli altri dei “perfetti sconosciuti”. Ne sono interpreti Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Grazia Materia e le luci di Fabrizio Lucci. Lo spettacolo , una produzione Nuovo Teatro e Leone Film Group in coproduzione con Fondazione Teatro Della Toscana, va in scena nell’ambito della programmazione del circuito Arteven.