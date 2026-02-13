Pillion di Harry Lighton

Adattamento del romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones, Pillion – Amore senza freni è il film che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio per l’inglese Harry Lighton. Se nel romanzo le vicende sono ambientate nell’Inghilterra degli anni Settanta, Lighton trasporta la storia che ha per protagonisti Colin e Ray ai giorni nostri, firmando un esordio sorprendente che racconta una storia d’amore, di crescita, accettazione e scoperta senza filtri e pregiudizi.

Colin (Harry Melling) è un ragazzo timido e introverso che vive con i suoi genitori, una coppia molto unita e amorevole. La sera della Vigilia di Natale Colin conosce in un bar Ray (Alexander Skarsgard), uno statuario e tenebroso motociclista, e ne rimane subito affascinato. Dopo un primo incontro, tra i due nasce una relazione BDSM con Ray nel ruolo del dominante e Colin in quelli del suo devoto sottomesso. Per Colin è l’inizio di un percorso di amore e scoperta che cambierà per sempre la sua vita.

Pillion (parola che in inglese indica il passeggero che viaggia sul sellino della moto) è davvero un esordio folgorante, un film che racconta in maniera insieme tenera e cruda un tipo di relazione che solitamente ha poco spazio sul grande schermo. Facendoci assumere il punto di vista di Colin, Lighton porta in scena una storia d’amore autentica e non convenzionale senza edulcorare i lati più brutali della relazione tra dominante e sottomesso, ma con una grande attenzione al cuore di un rapporto che finisce per trasformare entrambi i protagonisti. In questo senso Pillion è un vero e proprio racconto di formazione, un percorso di crescita tanto per Colin, che scopre e abbraccia la sua vera natura, quanto per Ray.

Gran parte del merito della riuscita del film – oltre che a una scrittura brillante e profonda e a un’estetica che non lascia mai spazio alla provocazione fine a se stessa – va alle performance dei due attori protagonisti, entrambi perfetti nei rispettivi ruoli. In particolare Melling riesce a restituire in pieno le sfumature del suo personaggio, tra fragilità e consapevolezza.

Titolo originale: Pillion

Regia: Harry Lighton

Sceneggiatura: Harry Lighton

Genere: Commedia, Drammatico

Cast: Harry Melling, Alexander Skarsgard, Douglas Hodge, Lesley Sharp, Jake Shears

Durata:106 minuti

Paese: Regno Unito

Data di uscita: 12 febbraio 2026

Distribuzione: I Wonder Pictures