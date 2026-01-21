Una coppia di settantenni, un’unica anima, prenota un viaggio di sola andata per la Svizzera. Lei è malata terminale. Lui non può vivere senza di lei.

Claudia (Ángela Molina, che per questo ruolo ha vinto il Premio Monica Vitti come miglior attrice alla Festa del Cinema di Roma nel 2024) e Flavio (Alfredo Castro) non possono pensare a vivere il futuro prossimo separati dalla morte.

Quando Claudia, a cui è stato diagnosticato una malattia degenerativa, decide di ricorrere al suicidio assistito, Flavio la seguirà. Entrambi attori teatrali, non hanno altro da chiedere, pretendere o aspettare dalla vita. Lei non vuole aspettare la morte imminente, lui non saprebbe vivere senza di lei.

Nel momento in cui però i figli, tornati a casa, scoprono le intenzioni della coppia, i sentimenti e i non detti di sempre tornano a galla, e in famiglia esplodono le tensioni. Divisi tra la lealtà verso il proprio amore e la difficoltà di far comprendere agli altri le proprie scelte, Claudia e Flavio si confrontano con il bilancio di una vita, da chiudere insieme.

Il quarto lungometraggio di Carlos Marques-Marcet, scritto con la collaboratrice di lunga data Clara Roquet e Coral Cruz, è un dolente racconto di un amore indissolubile raccontato anche attraverso i gesti e gli sguardi dei due attori protagonisti con un’interpretazione intensa.

E quando le parole e gli sguardi non fanno respirare per l’indescrivibile angoscia, per la tristezza e la rabbia, la danza (le coreografie sono di Marcos Morau) e il canto (le musiche sono di (Maria Arnal) in un linguaggio universale accompagnano con tenerezza il lutto e con coraggio la morte.

Non è un film che parla solo di morte, o del suicidio assistito. È una storia sull’emotività e sulla fragilità di una coppia che cammina nel dolore e disorientamento verso ciò che per loro è necessario, mentre i figli e i loro affetti si oppongono alla loro decisione.

Polvo Serán – Polvere Di Stelle sarà nelle sale dal 22 gennaio grazie a Movies Inspired.

Data di uscita: 22 gennaio 2026

Genere: Drammatico, Musicale

Durata: 106′

Anno: 2024

Paese: Spagna, Italia, Svizzera

Produzione: Lastor Media, Kino Produzioni, Alina film

Distribuzione: Movies Inspired