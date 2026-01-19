Torna a Venezia il Teatro di Cittadinanza 

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto. Tra febbraio e aprile il regista veneziano ritorna al Teatro Goldoni di Venezia in turno serale per guidare un gruppo di cittadini-attori attraverso le illusioni che abitano le loro vite. Illusioni. Cittadini a confronto con la verità del sogno prevede 7 incontri il giovedì sera, dalle 19.30 alle 21.00, a partire dal 5 febbraio fino alla restituzione finale del laboratorio fissata per domenica 12 aprile. Le illusioni ci permettono di credere, di resistere, di immaginare un altrove possibile; ma quando si spezzano lasciano una domanda profonda e disarmante: di quali illusioni abbiamo davvero bisogno per vivere? Da questa domanda nasce questo nuovo capitolo del laboratorio di Mattia Berto, rivolto ai veneziani di età compresa tra i 18 e 70 anni.

Durante il laboratorio, attraverso il gioco teatrale, le improvvisazioni e il confronto, ogni partecipante è chiamato a riconoscere le proprie illusioni – piccole o grandi, quotidiane o fondative – come una materia viva, da modellare e offrire alla comunità. Il percorso conduce a una restituzione performativa corale, in cui le illusioni non vengono giudicate o smascherate, ma ascoltate e trasformate in una possibile verità poetica.

«Sono davvero felice che il Teatro Goldoni continui ad essere una delle case del Teatro di Cittadinanza a Venezia – dichiara il regista e ideatore del Teatro di Cittadinanza, Mattia Berto – Il laboratorio Tradimenti. Cittadini a confronto con le sorprese della vita si è concluso con una performance vibrante e molto sentita da tutti noi. Un vero atto poetico. Il lavoro sulle Illusioni sarà un naturale proseguimento di questa avventura che sempre di più si apre grazie al Teatro alla comunità tutta raccontando con cura e amore le voci di una città che si sente più viva e proiettata nel futuro».