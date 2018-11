La stagione di prosa 2018/19 del teatro Busan di Mogliano Veneto prosegue venerdì 23 novembre alle ore 21 con il ritorno sul palcoscenico dell’amatissimo Riccardo Rossi, attore televisivo e teatrale. Con W LE DONNE di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio, la regia di Cristiano D’Alisea e la produzione AB Management, il pubblico assisterà al raggiungimento della consapevolezza riguardo la netta superiorità delle donne nei confronti degli uomini: dalla tata alla maestra, dalla moglie alla suocera fino all’ostetrica e così via. Come diceva infatti Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”. Con l’ironia e l’apparente leggerezza che lo contraddistinguono, Rossi condurrà gli spettatori per mano attraverso l’esplorazione di tutte le tappe della vita, rivelando la versatilità delle donne, che ben sanno adattarsi a ogni ruolo che rivestono, pur rimanendo fedeli alla propria personalità.

Si comincia dall’ostetrica, il primo incontro alla nascita, per poi proseguire con la maestra delle elementari, la sorella minore, la suocera tremenda e i primi temuti appuntamenti della figlia femmina. Non solo teatrale, ma anche musicale è questo viaggio nell’universo rosa, grazie all’ascolto di un frammento di “Una donna per amico” di Lucio Battisti: “può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico”.

Un inno alle donne e alla loro splendida quanto necessaria presenza, ma anche una richiesta urgente e importante: “se è dunque vero che il mondo ha bisogno delle donne, le donne hanno bisogno di una sola cosa: rispetto”.

Il prezzo dei biglietti è di 20 euro intero, 18 euro ridotto.

ACQUISTO E PREVENDITE:

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

e online su www.cinemabusan.it

ALTRE INFORMAZIONI:

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com