Scene di Paglia torna con la XVII edizione dal 20 giugno al 5 luglio

Scene di Paglia, il Festival che unisce arti performative, territorio e relazione con le comunità locali, trasformando i luoghi della Saccisica e dell’area veneziana in spazi di incontro e partecipazione culturale, torna con la diciassettesima edizione dal 20 giugno al 5 luglio 2026.

Il Festival animerà luoghi carichi di storia e suggestione come casoni di campagna, valli da pesca, idrovore, parchi e ville storiche che diventeranno scenari unici per spettacoli teatrali, performance, incontri e presentazioni di libri. La diciassettesima edizione testimonia la vocazione di Scene di Paglia di essere un Festival in continuo movimento: un progetto culturale in continua trasformazione che costruisce connessioni tra arti, paesaggio e persone. Otto i comuni coinvolti tra le province di Padova e Venezia, dalla Saccisica alla laguna: Piove di Sacco, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Chioggia, Codevigo, Legnaro e Sant’Angelo di Piove di Sacco.

Marco Paolini, Cubo Teatro, Gardi Hutter, Balletto Civile, Udine Baug & Fratelli Maniglio sono i primi ospiti annunciati per la diciassettesima edizione di Scene di Paglia e saranno protagonisti di un programma che unirà ricerca artistica, attenzione ai linguaggi contemporanei e forte legame con il territorio.

Scene di Paglia conferma di essere un appuntamento capace di valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale attraverso le arti performative, creando occasioni di incontro tra artisti, addetti ai lavori e cittadini in contesti di straordinaria autenticità. Per ulteriori informazioni: www.scenedipaglia.net.