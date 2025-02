SANREMO 2025: stasera al via il Conti 1

Inizia stasera con le esibizioni dei 29 big il festival di Carlo Conti.

Tutto pronto a Sanremo per la 75esima edizione del Festivál. Stasera al via l’era Conti con i 29 big in gara (ordine di uscita in coda all’articolo). «Un Festival con una conduzione corale e all’insegna dell’amicizia: questo è il Sanremo che ho immaginato. Una conduzione corale fatta con divertimento e leggerezza. Mi piace ricordare una frase che sul palco dell’Ariston disse Ezio Bosso prima della sua esibizione del 2016: ‘La musica, come la vita, si fa insieme’». Così Carlo Conti ha presentato il suo Sanremo, con la regia di Maurizio Pagnussat, in onda da stasera fino a sabato 15 febbraio su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K, al numero 210 di Tvsat. Impressionante il numero della stampa accreditata: 1487 giornalisti, tra la Sala Stampa dell’Ariston Roof e la Sala “Lucio Dalla” al Palafiori. Presenti anche tanti inviati di testate straniere, dal Cile all’Australia, che racconteranno il Festival nei rispettivi paesi.

12 i co-conduttori. Nella prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti, nella seconda Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, nella terza Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, nella quarta serata Geppi Cucciari e Mahmood e infine nella quinta ed ultima con Carlo Conti saliranno sul palco Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival, e Alessia Marcuzzi. Non mancheranno anche gli ospiti: nella prima serata a portare un messaggio di pace ci saranno le cantanti Noa, israeliana, e Mira Awad, palestinese, che proporranno una loro versione di “Imagine” di John Lennon. Sempre nella serata inaugurale del festival, arriverà tutta l’energia di Jovanotti.

Chissà se questa edizione riuscirà a eguagliare gli ascolti dell’era Amadeus, ma per il momento tutto sembra promettere bene. Grazie alle polemiche che nelle scorse settimane hanno infiammato i media (legate a certe scelte artistiche sicuramente non casuali), stasera ci si aspetta una bell’audience ma forse non tanta bella musica, a giudicare dalle pagelle che sono state diffuse da molti organi di stampa in seguito ai preascolti dei brani in gara. Confidiamo in Brunori, Giorgia e, pare, Cristicchi, ma chissà che non ci siano sorprese. Una cosa è certa: ancora una volta la direzione artistica ha assecondato tutte le fasce di pubblico e andranno in scena molti linguaggi.

Già da giorni brulicante anche la vita fuori dall’Ariston. Centinaia gli eventi collaterali per addetti ai lavori a Casa Sanremo, come di consueto allestita al Palafiori, e in vari punti della città. Proveremo quotidianamente a segnalare i più interessanti con una piccola agenda quotidiana, pubblicata in coda a ogni articolo.

Ordine di uscita cantanti – prima serata

GAIA

FRANCESCO GABBANI

RKOMI

NOEMI

IRAMA

COMA_COSE

SIMONE CRISTICCHI

MARCELLA BELLA

ACHILLE LAURO

GIORGIA

WILLIE PEYOTE

ROSE VILLAIN

OLLY

ELODIE

SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO

MASSIMO RANIERI

TONY EFFE

SERENA BRANCALE

BRUNORI SAS

MODÀ

CLARA

LUCIO CORSI

FEDEZ

BRESH

SARAH TOSCANO

JOAN THIELE

ROCCO HUNT

FRANCESCA MICHIELIN

THE KOLORS