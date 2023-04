ScriptLab 2023: il workshop del TorinoFilmLab torna in Veneto

La Veneto Film Commission annuncia che anche per il 2023 torna sul territorio un workshop del TorinoFilmLab, una preziosa opportunità di alta formazione dedicata a registi e sceneggiatori locali per lo sviluppo di lungometraggi di finzione, sia originali che adattamenti in fase inziale, con la possibilità di partecipare in casa a un programma di livello internazionale.

Dal 14 al 20 aprile , nella località termale di Galzignano sui Colli Euganei, avrà luogo infatti la prima tappa in presenza dello ScriptLab 2023, workshop organizzato da TorinoFilmLab – Museo Nazionale del Cinema con il sostegno di Creative Europe – Sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea, la collaborazione di German Films e VAF – Flanders Audiovisual Fund, e della Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, in partnership con Veneto Film Commission, che ospiterà questa prima tappa grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che in questi tre anni ha visto nascere e crescere il workshop e le iniziative di formazione rivolte al territorio.

ScriptLab avrà per la prima volta un profilo completamente internazionale, accogliendo 33 partecipanti (20 sceneggiatori/registi e 8 co-sceneggiatori oltre a 5 story editor) provenienti da 23 paesi diversi (Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Colombia, Italia, Egitto, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Sudafrica, Regno Unito, USA).

Dei 20 progetti, circa la metà sono esordi, mentre gli altri sono di autori arrivati almeno alla seconda opera (9 opere prime, 8 seconde, 2 terze e 1 quarta regia), inclusi registi che hanno una vasta esperienza nel campo dei documentari e che stanno realizzando un primo film di finzione.

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere il territorio che li ospita grazie a un piccolo location tour al Castello del Catajo e presso Villa Vescovi, bene del Fai in provincia di Padova.

Nel contesto del programma, sono stati inoltre selezionati 6 progetti di professionisti locali, i quali prenderanno parte il 17 aprile a una sessione di consulenza dedicata. I partecipanti sono Alessandro Padovani con Cagnudei, Marco Zuin con I prati dopo di noi, Luca Zambolin con Ya voy, Anna Marziano con Schiuma di mondi, Valentina Paggiarin con L’angelo del Grappa e Lidia Bianchini con The Videomaker.

ScriptLab 2023 si svolgerà da aprile a novembre nell’ambito di 3 moduli residenziali della durata di una settimana ciascuno (aprile, giugno e novembre) e 2 moduli online (settembre e ottobre); gli script consultants di fama internazionale Philippe Barrière (Francia), Séverine Cornamusaz (Svizzera), Aleksandra Świerk (Polonia), Marietta von Hausswolff (Svezia) e Gino Ventriglia (Italia) faranno da tutor ai partecipanti divisi in 5 gruppi.