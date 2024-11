In collaborazione con la famiglia Senna arriva su Netflix la miniserie che racconta la vita del pilota brasiliano, un uomo che è diventato un eroe nazionale e ha conquistato il mondo.

Gabriel Leone (Dom) interpreta Ayrton Senna nella ricostruzione di una vita di trionfi, delusioni, gioie e dolori, partendo dagli inizi.



SENNA. Gabriel Leone as Ayrton Senna in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024

La serie svela la personalità e le sue relazioni personali del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall’inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.