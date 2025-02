“Strange Darling” di JT Mollner

C’è un killer pericoloso in città. Lo dicono alcune notizie, che aprono lo scombiccherato thriller (anche se qualcuno lo definisce horror) Strange Darling, scritto e diretto da Jt Moller, nelle sale italiane per un San Valentino davvero tinto di rosso…

Una ragazza terrorizzata e ferita a un orecchio (Willa Fitzgerald) sta scappando da un uomo (Kyle Gallner) che la insegue inferocito su una vecchia auto Ford, cercando di ucciderla a colpi di fucile. La donna trova rifugio nella casa in cui abitano una coppia di vecchi hippy, Ed Begley Jr and Barbara Hershey. Ma nei sei capitoli non lineari di Strange Darling scopriamo che The Lady e il suo inseguitore The Demon hanno avuto un incontro di sesso la notte prima in un motel.

Prima, The Lady ha spiegato a The Demon in un surreale dialogo (specialmente alla luce di ciò che accade in seguito) i pericoli che corre ogni ragazza che accetta lávventura di una notte e gli ha chiesto ripetutamente se lui fosse un serial killer.

Una volta rassicurata e nella stanza del motel, il gioco cacciatore-preda prende una piega inaspettata perché The Lady – i protagonisti non hanno nomi propri – non è esattamente quello che l’inizio del film ci aveva fatto credere. La sua fuga passa dal furto di un’auto, prosegue in un motel e arriva nella casa dei vecchi hippy. A questo punto anche The Demon la raggiunge. Arrivano anche dei poliziotti, ma insomma, la faccenda non finisce bene per nessuno. Con un finale inaspettato e sorprendente che ricorda un po’ i fratelli Coen. Svelare di più sarebbe un vero crimine. Cercare di inquadrare il film in un genere sarebbe rischioso.

Ma Strange Darling è provocatorio e audace, ha una affascinante estetica anni Settanta – anche nei titoli e nelle ambientazioni – per cui bisogna ringraziare Giovanni Ribisi, attore qui in veste di direttore della fotografia, e in un cameo in cui è quasi irriconoscibile. Il film è stato girato in 35 millimetri in Oregon, dove è anche ambientato ed è una successione di colpi di scena. Geniale e così esagerato da essere, perfino, divertente.

Regista: JT Mollner

Sceneggiatura: JT Mollner

Interpreti: Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Barbara Hershey, Ed Begley Jr.

Anno: 2023

Durata: 97 min

Distribuzione: Vertigo 360

Uscita Italia (cinema): 13 febbraio 2025