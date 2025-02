A Cavallino-Treporti (Ve) “Hamlet”, teatro di figura con l’Accademia Duse di Asolo

Al Teatro Comunale di Cavallino Treporti, venerdì 14 febbraio alle 21, secondo appuntamento del Festival La Piazza delle Arti diretto da Alessio Nardin, con la messa in scena in prima nazionale di Hamlet, uno spettacolo di Matteo Spiazzi con gli allievi-attori dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative’. La trama ripercorre in un ambito onirico e simbolico la storia del celeberrimo personaggio shakespeariano misurandosi con l’utilizzo contemporaneo di attori e puppet per la trasposizione del testo in una drammaturgia mimico-visiva. Ne esce un viaggio artistico in cui gli allievi-attori dell’Accademia Duse di Asolo utilizzano diverse tecniche di animazione realizzando un lavoro senza l’uso della parola, amplificando così le potenzialità specifiche del linguaggio del teatro di figura. Lo spettacolo è stato selezionato ed ha partecipato a uno dei più importanti Festival internazionali del settore: il Metaformy International Festival di Breslavia (Polonia), kermesse a cui partecipano alcune tra le più importanti accademie nazionali d’ Europa. Sul palco gli allievi attori Zaccaria Barraco, Arianna Castriota, Ciardiello Luca, Anastasyia Dutchak, Debora Gigli, Anna Mattiazzo, Lisa Pachetti, Eva Rabacchin, Ilaria Talamoni, Alessandra Zanzani, Volodymyr Zhyrko.

Biglietto € 10,00 Informazioni CELL. 3389581964 solo whatsapp

e-mail kalamburteatro@gmail.com www.comune.cavallinotreporti.ve.it