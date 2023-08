Il Teatro La Fenice di Venezia ha presentato la Stagione Lirica 2023/24 con 13 titoli d’opera e uno di balletto, che sarà inaugurata con Les Contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach, titolo che mancava dal 1994, per la regia di Damiano Michieletto e la direzione musicale di Antonello Manacorda (dal 24 novembre 2023). Tra gli interpreti principali Ivan Ayon Rivas, Alex Esposito, Carmela Remigio, Veronique Gens e Rocío Pérez, mentre l’allestimento è una coproduzione con Sidney Opera House nell’anno delle celebrazioni per il 50° anniversario, Royal Opera House of London e Opéra de Lione.

Tra i titoli più rari figura Maria Egiziaca di Ottorino Respighi – l’ultima volta a Venezia risale al 1956 – opera ispirata alla legenda medievale con echi di canto gregoriano e musica rinascimentale. La nuova messinscena vedrà Pier Luigi Pizzi firmare la regia, le scene e i costumi, Manlio Benzi sul podio dell’Orchestra, Francesca Dotto e Vincenzo Costanzo tra gli interpreti principali (dall’8 marzo 2024).

Dal 12 aprile andrà in scena Mefistofele di Arrigo Boito, la cui ultima rappresentazione veneziana risale al 1969. L’opera andrà in scena in un nuovo allestimento firmato da Moshe Leiser e Patrice Caurier e con la direzione musicale di Nicola Luisotti, con un caste vocale che accoglie al suo interno Piero Pretti, Maria Agresta ed Alex Esposito (dal 12 aprile 2024).

Sul fronte della musica barocca, La Fenice prosegue l’esplorazione del repertorio di Vivaldi con Il Tamerlano in un nuovo allestimento affidato a due specialisti come il direttore Diego Fasolis e il regista Fabio Ceresa, mentre Renato Dolcini interpreterà il ruolo di Bajazet dal 7 giugno 2024).

Tra i massimi capolavori del repertorio novecentesco, sarà proposta Ariadne auf Naxos di Richard Strauss. Coprodotto con il Teatro Comunale di Bologna, il nuovo allestimento è affidato al regista scozzese Paul Curran, mentre la direzione musicale sarà di Markus Stenz. Tra gli interpreti principali Sara Jakubiak, John Matthew Meyers, Olga Pudova, Markus Werba e Anna Lucia Richter (dal 21 giugno 2024).

Nel 2024 si commemorerà un duplice anniversario, il 150° della nascita di Arnold Schönberg e il centenario della nascita di Luigi Nono. La Fenice celebrerà i due grandi compositori con un dittico che abbina La fabbrica illuminata di Luigi Nono e Erwartung (Attesa) di Arnold Schönberg in un nuovo allestimento con la regia di Daniele Abbado e la direzione musicale di Jérémie Rhorer (dal 13 settembre 2024).

Chiuderà il cartellone lirico principale un nuovo allestimento de La vita è sogno di Gian Francesco Malipiero, altra partitura la cui ultima messinscena risale al 1944. Valentino Villa firmerà la regia, mentre Francesco Lanzillotta dirigerà Veronica Simeoni e Leonardo Cortellazzi tra gli interpreti principali (dal 31 ottobre 2024).

Per la danza la Fenice presenterà Les Saisons (Le stagioni), coreografia di Thierry Malandain liberamente ispirata a Le quattro Stagioni di Antonio Vivaldi combinate insieme a quelle del compositore coevo Giovanni Antonio Guido (dal 10 gennaio 2024), interpretate dal vivo per la direzione di Stefan Plewniak, impegnato anche nella veste di violino solista.

Nell’ambito della programmazione Education dedicata al pubblico delle scuole, dei giovani e delle famiglie, andranno in scena due titoli di musica contemporanea: Pinocchio del compositore vicentino Pierangelo Valtinoni per la regia di Gianmaria Aliverta e la direzione di Marco Paladin (dal 18 gennaio 2024), e Marco Polo, opera degli studenti di composizione del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che andrà in scena in prima assoluta in occasione del 700° anniversario della morte del celebre viaggiatore e scrittore veneziano (dal 18 aprile 2024). Con la regia di Emanuele Gamba, lo spettacolo rinnoverà la collaborazione della Fenice con l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Tra i titoli di repertorio del Teatro veneziano, torneranno in scena Il barbiere di Siviglia di Rossini (dal 26 gennaio); Don Giovanni di Mozart (dal 16 maggio 2024); La bohème di Puccini (dal 2 febbraio 2024) e Turandot (dal 30 agosto 2024).

INFORMAZIONI

Il rinnovo degli abbonamenti in prelazione per la Stagione Lirica e Balletto potrà essere effettuato da lunedì 25 settembre a mercoledì 25 ottobre 2023, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da lunedì 25 settembre alla data della prima rappresentazione in stagione.

Maggiori informazioni sul sito: www.teatrolafenice.it