L’inizio di questo film fa sorridere teneramente. Charlie (Robert Pattinson) entra in un bistrot e nota subito Emma (Zendaya), un colpo di fulmine. Lei sta bevendo un caffè e leggendo un libro. Lui deve conoscerla.

Un po’ impacciato si avvicina per parlarle, millantando di conoscere il libro che sta leggendo. Sembrerebbe che lei lo stia completamente ignorando, non si gira nemmeno; così Charlie torna al suo tavolo. Ma quella ragazza ha qualcosa da non riuscire a farlo stare seduto. Così torna indietro, e Emma capisce che quel ragazzo stava cercando di parlarle. Emma è sorda da un orecchio e ha un AirPod nell’altro, e gli dice gentilmente di ricominciare. Era destino. Li ritroviamo a preparare il loro matrimonio. Con un lavoro di montaggio abile e funzionale (Joshua Raymond Lee), mentre Charlie prepara il discorso da fare durante il pranzo di nozze, veniamo a conoscenza della loro love story. Tutto procede alla perfezione fino a una cena con i loro testimoni di nozze, nonché ovviamente amici, Rachel (Alana Haim) e Mike (Mamoudou Athie) dove si sfidano a vicenda a dire le cose peggiori che abbiano mai fatto. Ognuno confessa il suo “peccato”. Quando tocca alla reticente Emma tutti rimangano sconvolti dalla rivelazione di un fatto successo quando aveva 14 anni (interpretata in flashback da Jordyn Curet).

Il regista norvegese Kristoffer Borgli realizza un film sull’amore e sull’insicurezza in questi tempi bizzarri o cupi. The Drama potrebbe essere benissimo una commedia nera oppure un thriller su sfondo sociale. Con Sick of Myself (2022) Borgli ha raccontato la storia narcisista di una donna il cui desiderio di essere al centro dell’attenzione l’ha portata a compiere azioni folli; in Dream Scenario (2023), ha scelto Nicolas Cage per interpretare un uomo qualunque che appariva nei sogni di molte persone in tutto il mondo, vivendo la notorietà da entrambe le facce della medaglia. Anche in The Drama torna il tema dell’insicurezza che mina, in questo caso, un’intensa relazione d’amore, che arriva a sopraffare vite.



Con un sarcasmo graffiante e che dà ritmo a una sottile inquietudine, che aumenta mentre la situazione sfugge completamente di mano a Charlie, Borgli in questo film perfettamente calibrato sviluppa l’assurdo paradosso in cui i suoi personaggi sono rimasti intrappolati, vittime di ipocrisie e posizioni moraleggianti di una società fragile che reagisce in modo sproporzionato. E a Borgli diciamo quello che Charlie dice ad Emma: “Adoro come riesci sempre a trasformare il mio dramma in una commedia”.