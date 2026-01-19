Torna al Teatro Goldoni di Venezia Lungo viaggio verso la notte, il capolavoro di Eugene O’Neill

Torna a teatro, più precisamente al Teatro Goldoni di Venezia, Lungo viaggio verso la notte, il capolavoro di Eugene O’Neill, dal 23 fino al 25 gennaio in replica. A dirigerlo, con l’adattamento di Chiara De Marchi, è Gabriele Lavia nella doppia veste di regista e attore.

Scritto tra il 1941 e il 1942, Lungo viaggio verso la notte, che è stato anche un film Sidney Lumet, valse a Eugene O’Neil il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957, dopo la morte, ed è considerato il suo capolavoro assoluto. Long Day’s Journey into Night è il titolo che Eugene O’Neill dà alla sua opera-confessione: all’interno possiamo trovarvi diverse note auobiografiche, sia nella figura del padre del protagonista che nella casa-prigione della “famigliaccia” che O’Neill ci racconta e che in fondo, è proprio casa sua. Quello riportato risulta quindi essere “un viaggio all’indietro” nella vita dell’autore, impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto.

Il cast della produzione Effimera, Fondazione Teatro della Toscana, è costituito da Gabriele Lavia, Federica Di Martino, Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini, diretti dallo stesso Lavia che lavora sulla traduzione dell’opera di Bruno Fonzi, adattata da Chiara De Marchi. Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Andrea Viotti, le musiche di Andrea Nicolini, le luci di Giuseppe Filipponio, il suono di Riccardo Benassi.

DATE E ORARI

Venerdì 23 gennaio ore 19.30

Sabato 24 gennaio ore 19.00

Domenica 25 gennaio ore 16.00

A SCENA APERTA, L’INCONTRO CON IL PUBBLICO

L’incontro “A scena aperta” tra il pubblico e gli interpreti de Lungo viaggio verso la notte si terrà sabato 24 gennaio alle ore 17.00 presso l’Ateneo Veneto (Vampo San Fantin 1897).