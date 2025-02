Tour veneto per il 21enne Edoardo Prati, dai social in teatro con “Cantami d’amore”

Doppio appuntamento in Veneto con Edoardo Prati in tour con Cantami d’amore . Lo studente-influencer culturale che fa riscoprire e amare i classici, la letteratura e il latino anche ai giovani arriva venerdì 21 febbraio alle 20,45 al Palazzetto dello Sport di Noventa di Piave e sabato 22 febbraio alle 21.15 al Teatro Corso di Mestre .

Edoardo Prati con Cantami d’amore. Classe 2004 al suo primo spettacolo teatrale, in rete Prati offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico, a teatro,invece, guida lo spettatore in un viaggio nella letteratura e nella musica attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nei secoli per cantare d’amore.

Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social (oltre 600mila follower su Instagram, milioni di visualizzazioni su TikTok), e già con varie presenze televisive alle spalle, Prati sta dimostrando che la letteratura e la cultura classica possono avere un posto non solo nei canali digitali più moderni ma anche su un palcoscenico, riuscendo a portare a teatro i più giovani. Definito il “Barbero di TikTok” grazie a uno stile divulgativo che rende semplici anche i concetti più complessi, con Cantami d’amore traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Un racconto che unisce in maniera unica e delicata la sua visione delle cose alle pagine più belle della letteratura e della musica, da Lucrezio a Battiato.

“Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. – dice Prati – Dopotutto l’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica”.

Al Palazzetto dello Sport – Noventa di Piave Info tel. 337 1332298

Biglietti: platea 16 € e 14 € ridotto, gradinata 13 € e 10 € ridotto

Al Teatro Corso di Mestre Biglietti: platea euro 30,00 ; prima galleria euro 25; seconda galleria euro 20. Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.